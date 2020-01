Texas A&M-Kingsville Students Honored On President’s List, Dean’s List, Honor Roll               

KINGSVILLE (January 27, 2020) — Texas A&M University-Kingsville has released the names of the students who made the President’s List, Dean’s List and Honor Roll for the fall 2019 semester.

In order to qualify for the prestigious President’s List, a student must be enrolled in at least 15 semester hours and have a perfect 4.0 grade point average for the semester.

To make the Dean’s List, a student must earn a grade point average of 3.65 on all work attempted for the semester with a minimum of 13 semester hours completed.

The Honor Roll requires a grade point average of 3.5 while taking at least 12 semester hours.

A listing by hometown of all students making the President’s List, Dean’s List and Honor Roll is attached.

CONROE

Shelby Lynn Sewall

EAST BERNARD

Marissa Marie Macha

FRIENDSWOOD

Sophia Elizabeth Hurley

Eduardo Jose Elizalde

Delisa M. Gonzalez

Isael I. Morales

INDUSTRY

Bailey Ann Blezinger

KATY

David Ryan Pever

MAGNOLIA

Jasmin Ortiz

PASADENA

Thomas Anthony Gonzalez

RICHMOND

Madison Danielle Rigsby

Morgan Jaylin Rigsby

SUGAR LAND

Cailin Lilia Wong

SWEENY

Meghan Elizabeth Anderson

ATASCOSA

Brittany Nicole Griggs

CHANNELVIEW

Katysell Rey

CONROE

Ivan Alejandro Perez

CYPRESS

Kyle Russell DiBlasi

DEER PARK

Destiny Deann Ramos

DENTON

Collin Ryan Culberson

EAGLE PASS

Laritza Itzel Botello

Jose Manuel Cruz

Gerardo Galindo

Patsy Nallely Garza De Leon

Cristian Joseph Ibarra

Juan Alberto Jimenez

Gabriella Dolores Olivas-Arroyo

Caleb Adrian Rodriguez

EL CAMPO

Charlie Lucian Arvizu

Maria G. Perez

FRIENDSWOOD

Jessica K. Rogers

GALENA PARK

Alec Gonzalez

HOUSTON

Heddi Paola Albares

Erial Jhinae Hawkins

Kathy Romero

Kamryn Morgan Ware

HUMBLE

Alan Lavon Smith

KATY

Gabriel R. Flores

William C. Glueck

Kyle Chandler Williams

Juana Zorrilla

KINGWOOD

Parker Cameron Tunnell

LEAGUE CITY

Joshua Caleb Cavazos

PASADENA

Mathew Andres Banda

Ramon Garcia

ROSENBERG

Brissa Acevedo

ROSHARON

Leobardo Austin Ochoa

SPRING

Kyle David Kinyo

SPRING BRANCH

Presley D. Smith

STAFFORD

Paraculeta Chiagozigom Nnadi

SUGAR LAND

Hayden Nicholas Judson

Chelsea L. Maldonado

Alvaro Lopez

Felix Antonio Martinez

BAYTOWN

Julissa Hernandez

CONROE

Kassidy Nicole Lackey

CROSBY

Kailey Brooke Fuchs

Joseph N. Olivarez

CYPRESS

Gisselle Anahis Castejon

Peyton Mckenzie Epperson

Kason Adam Franklin

Nicholas Jordan Stiff

EAGLE PASS

Jesus Alberto Castillon

Abel Gonzalez

David Ray Kypuros

Yezenia Martinez

Lizette Navarro

Kathleen Ramirez

FRIENDSWOOD

Brandi Evelyn Fruge

Nicole F. Speed

GALVESTON

Jesse Arnulfo Arespe

HOUSTON

Mauricio Esteban Arevalo

Elba Maritza Correa

Brittany Michelle Galvan

Matthew Adam-Jordan Garcia

Gustavo Gonzalez

Cavous Richaud Griffin

Jonathan Andrew Luce

Ashley Kimberly Mondragon

Ariel Elizabeth Perez

Desiree Marie Ramos

Yolanda Saavedra

Vishwa Girish Sureja

Donovan Miguel Toran

Abigail Villasenor

KATY

Alexandra Sinclair Lacour

KINGWOOD

Alexia Liana Bustamante

LAKE JACKSON

Timothy Jerome Edwards

Elda Ruth Reyes

MISSOURI CITY

Corwin Lee Andelson

Francis Thomas

Benjamine M. Wallace

PEARLAND

Christopher Rey Cortinas

Madison V. Lucas

Ricky Chukwuemeka Okwara

SPRING

Jared Anthony Arellano

Jacob M. Cruz

Tabitha Anne Felt

William John Kinyo

SPRING BRANCH

Thomas Edward Miller

SUGAR LAND

Sterling R. Decal

Matthew Charles Jacobson

TOMBALL

Alyssa Ayana Martinez

Trent Robert Sisco

VICTORIA

Coleton Avery Davis

Sarah Courtney Dodson

Caleb Heath Gloor

Hunter T. Kutach

Kohl Clay Ullman

WEIMAR

Rebecca Eleza Moreno