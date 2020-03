HCPH | Harris County Reports Additional Presumptive Positive Case of COVID-19

Houston – Harris County Public Health (HCPH) is reporting an additional presumptive positive case of COVID-19 in Harris County. This is the 6th case of COVID-19 and the 4th presumptive positive within Harris County, outside City of Houston. This individual was in contact with a person who was COVID-19 positive while traveling. This individual is a man, between the age of 40 to 50 and lives in the Northwest quadrant of Harris County. HCPH epidemiologists are investigating other details including travel history. The test was processed by the Houston Health Department and is considered presumptive positive for COVID-19. When the test is officially confirmed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta, it will be a confirmed positive.

The individual has been discharged and is in isolation at home, where he is recovering. HCPH epidemiologists have been and will continue to monitor this individual while he is in isolation. HCPH is working with the Jesus Christ Church of Latter-day Saints (16833 Jester Blvd. Spring, TX 77379) to identify those who potentially were exposed to COVID-19. (The church is aware and HCPH is contacting those individuals who potentially could be at risk).

Public health and the community must work as partners to slow down the spread of COVID-19 and protect those who are most vulnerable. Individuals can lower their risk of contracting coronavirus disease by taking the same measures that are recommended to prevent the spread of the flu and other respiratory illness:

Cover your mouth and nose when you cough or sneeze

Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not available, use an alcohol-based hand sanitizer

Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands.

Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces

Avoid close contact with people who are sick

Stay home when you are sick. Keep a sick child home from school to prevent spreading illness in the school and the community

If you feel sick and believe you may have been exposed to COVID-19, contact your healthcare provider (call before going), describe your symptoms, and travel history or contact with an individual who testing positive for COVID-19.

HCPH strongly recommends that people at higher risk of serious illness from COVID-19 should practice social distancing by staying home and away from large group settings and social gatherings where there will be close contact with others.

People at higher risk include people:

Over 60 years of age. The risk and severity increase significantly with age. Persons over age 80 are in the highest risk category

With underlying health conditions including heart disease, lung disease, or diabetes

With weakened immune systems

Caregivers of children with underlying health conditions should consult with healthcare providers about whether their children should stay home. HCPH understands that public health actions may disrupt individuals’ lives and we are asking for the public’s understanding and support of practicing social distancing to slow community spread.

HCPH advises the public to call their local health department for questions as information and guidance may vary. Regional resources for both clinical-related questions and general questions about the virus are available below:

For Harris County Residents:

Harris County Public Health (HCPH)

www.hcphtx.org\COVID-19

www.ReadyHarris.org

832-927-7575* This number is 9 a.m. – 7 p.m., everyday

Harris Health System

www.harrishealth.org

Ask-My-Nurse

713-634-1110* This number is 9 a.m. – 7 p.m., everyday clinical-related questions

For City of Houston Residents:

Houston Health Department

www.HoustonHealth.org

www.HoustonEmergency.org

832-393-4220* This number is staffed 9 a.m. to 7 p.m. M-F, 9a.m – 3 p.m. on Sat.

For Fort Bend County Residents:

Fort Bend County Health & Human Services

www.fbchealth.org/ncov

281-633-7795* This number is Monday-Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

For updates on COVID-19, including health tips, fact sheets, case counts, and other community resources, visit www.ReadyHarris.org and the www.hcphtx.org.

HCPH | El Condado Harris informa un caso presuntamente positivo adicional de COVID-19

Houston – El Departamento de Salud Pública del Condado Harris, HCPH por sus siglas en inglés, reporta un caso adicional presuntamente positivo de COVID-19 en el Condado Harris. Este es el sexto caso de COVID-19 y el cuarto presunto positivo dentro del condado Harris y fuera de la ciudad de Houston. El individuo estuvo en contacto con una persona que resulto COVID-19 positivo mientras viajaba. Se trata de un hombre, entre las edades de 40 a 50 años y quien reside en el cuadrante noroeste del condado Harris. Los epidemiólogos de HCPH están investigando otros detalles incluyendo el historial de viaje de la persona. La prueba de COVOD-19 considerada presuntamente positiva, fue procesada por el Departamento de Salud de Houston. Cuando la prueba sea oficialmente confirmada en Atlanta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, será un resultado positivo confirmado.

El individuo ha sido dado de alta y se encuentra aislado en su hogar, donde se está recuperando. Los epidemiólogos de HCPH han estado y seguirán monitoreando a este individuo mientras se encuentre aislado. HCPH está trabajando con la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ubicada en 16833 Jester Blvd. Spring, TX 77379 para identificar a aquellos que estuvieron potencialmente expuestos a COVID-19. (La iglesia está cooperando con HCPH quien ha estado en comunicación con aquellas personas que potencialmente podrían estar en riesgo).

La salud pública y la comunidad deben trabajar como socios para frenar la propagación de COVID-19 y proteger a los más vulnerables. Las personas pueden reducir el riesgo de contraer la enfermedad por coronavirus tomando las mismas medidas que se recomiendan para prevenir la propagación de la gripe y otras enfermedades respiratorias:

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol.

Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.

Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.

Permanezca en casa si está enfermo, así mismo mantenga a los niños enfermos en casa para evitar la propagación de enfermedades en la escuela y la comunidad.

Si se siente enfermo y cree que pudo haber estado expuesto al COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención médica (comuníquese antes de asistir en persona), describa sus síntomas e historial de viaje o póngase en contacto con una persona que resulto positivo por COVID-19.

HCPH recomienda que las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad por COVID-19 mantengan una distancia social, permanezcan en casa y lejos de entornos de grupos grandes y reuniones sociales donde habrá contacto cercano con otros.

Las personas con mayor riesgo incluyen el siguiente sector de la población:

Más de 60 años de edad. El riesgo y la gravedad aumentan significativamente con la edad. Las personas mayores de 80 años se encuentran en la categoría de mayor riesgo.

Aquellos con afecciones de salud latentes que incluyen enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes.

Aquellos con sistemas inmunes débiles.

Quienes cuidan a niños con afecciones de salud latentes deben consultar con los proveedores de atención médica si los menores deben quedarse en casa. HCPH entiende que las acciones de salud pública pueden alterar la vida de las personas y estamos pidiendo que el público comprenda y apoye la práctica del distanciamiento social para evitar la propagación en la comunidad.

HCPH aconseja al público que llame a su departamento de salud local para hacer preguntas, ya que la información y la orientación pueden variar. Los recursos regionales para preguntas clínicas y preguntas generales sobre el virus están disponibles a continuación:

Para los residentes del condado Harris:

Salud del Condado Harris (HCPH)

www.hcphtx.org \ COVID-19

www.ReadyHarris.org

832-927-7575* Este número está en función de 9 a.m. a 7 p.m., todos los días

Sistema de salud de Harris

www.harrishealth.org

“Pregúntale a mi enfermera

713-634-1110* Este número está en función de 9 a.m. a 7 p.m., preguntas diarias relacionadas con la clínica

Para los residentes de la ciudad de Houston:

Departamento de salud de Houston

www.HoustonHealth.org

www.HoustonEmergency.org

832-393-4220* Este número cuenta con personal de 9 a.m. a 7 p.m. Lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. el sábado.

Para los residentes del condado Fort Bend:

Servicios de Salud y Humanos del Condado Fort Bend

www.fbchealth.org/ncov

281-633-7795* Este número está en función de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para obtener actualizaciones sobre COVID-19, incluidos consejos de salud, hojas informativas, recuentos de casos y otros recursos de la comunidad, visite www.ReadyHarris.org y www.hcphtx.org.