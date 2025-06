TEXAS A&M-KINGSVILLE STUDENTS HONORED ON PRESIDENT’S LIST, DEAN’S LIST, HONOR ROLL

KINGSVILLE (June 4, 2025) — Texas A&M University-Kingsville has released the names of the students who made the President’s List, Dean’s List and Honor Roll for the spring 2024 semester.

The President’s List requires a grade point average of 4.00 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 15 semester undergraduate hours completed, exclusive of credit only (CR) courses.

The Dean’s List requires a grade point average of 3.65 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 13 semester undergraduate hours completed, exclusive of credit only (CR) courses.

The Honor Roll requires a grade point average of 3.5 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 12 semester undergraduate hours, exclusive of credit only (CR) courses.

For more information visit https://catalog.tamuk.edu/undergraduate/academic-regulations/grades-academic-standing/

A listing by hometown of all students making the President’s List, Dean’s List and Honor Roll is attached.

TEXAS A&M UNIVERSITY–KINGSVILLE

PRESIDENT’S LIST

SPRING 2025

IN-STATE PRESIDENT’S LIST

SPRING 2025

ADKINS

Emma Lynn Kotzur

ALAMO

Valeria Yamileth Trevino

ALICE

Justin Ryan Arellano

Elaina Grace Benavides

Parker S. Bluntzer

Maedean Lorelei Cardenas

Caitlin Nicole Cruz

Carlyn Fischer

Courtney Elizabeth Fischer

Jose Abel Garza

Arturo Lazo

Alexander David Lopez

Gabriela Eliana Ramirez

Austen Ryland Reynolds

Rosalia Maria Rosales

Marco Alan Ruiz

Shan Mehdi Shah

Adin Francisco Torres

ANGLETON

Cindy Alejandra Rocha

ARANSAS PASS

Andrew Ryan Ybarra

BAY CITY

Mylah Cailyn Garcia

BENAVIDES

Elodia Ann Foley De Los Santos

BISHOP

Maddison Maria Alaniz

Christian Rene Hernandez

Maya Marie Martinez

Lorena Danielle Sanchez

BROOKSHIRE

Mireya Mccravy

BROWNSVILLE

Haniya Farhat

America Vianey Garcia

Juan Humberto Limas Rodriguez

Emiliano Ruiz

BRYAN

Yadira Colunga Reyes

Andre Nguyen

Mia Rynn Wallace

BUCHANAN DAM

Django Manuel Segovia

BULVERDE

Analeigh B. Haines

CARRIZO SPRINGS

Carla Ann Villanueva

CHARLOTTE

Carley Beth Pruett

Colton B. Pruett

COLLEGE STATION

Dylan Jesse Davidson

CORPUS CHRISTI

Ashleigh Nicole Branham

Valeria De La Cruz

Destiny Rose De La Garza

John Carlo Mercado Dimla

Matthew Caelan Doty

Evan James Eden

Wyatt Losson Elwood

Katy Rae Erben

Ayden Jacob Garcia

David Alan Gonzalez

Gabriell Guerrero

Amelia Grace Hinman

Troy Daniel Jones

Frances Paola Lebron Figueroa

Justin Jose Longoria

Esiquia Luna

Mylee Jo Martinez

Gabriella Ane Moron

Valentina Muniz- Flores

Alexandra Sarahi Perez

Isabelle Rose Quezada

Angel Uriel Rodriguez Camarillo

Mia Krystyn Salinas

Michael Serna

Nicolas Joseph Torres

Maylyn Mari Vasquez

Brenda Samantha Zarate Vargas

CYPRESS

Alejandro Ventura

DEL RIO

Joaly Perez

DONNA

Francisca Guadalupe Bravo

EAGLE PASS

Jocelyn Giovanna De Hoyos

Isabella Virginia De Leon

Maya Patricia Pete Martinez

Samuel Sanabria

EAST BERNARD

Madison Rose Muzik

EDINBURG

Clarissa Adriana Cavazos

Matias Rivera

Alvia Sreeny

EDNA

Edna Hernandez

EL CAMPO

Joshua Espinoza

ELSA

Jesus Eduardo Gonzalez

FALFURRIAS

Robyn Jae Barrera

Arturo Larraga

Brandi Michele Lopez

Emily Elizabeth Martinez

Eligio Montalvo

Cecily Ramirez

GANADO

Alan Baez-Corpus

GEORGE WEST

Kailee Jade Lugo

GREGORY

Ashley Michelle Garcia

HARLINGEN

Olegario Aaron Alejandro

Allison Rebeccah Alvarez

Zoe Anae Briseno

Alyana Gallaza

Fernando Garcia

Trent Monroe Gilbert

Emmanuel Abel Morales

Ian Steel Mullins

Rolando Javier Renteria

David Webb

HAWKINS

Austen Riley Walls

HEBBRONVILLE

Brianna Lee Becker

Juan Pedro Mendez Jr.

Abraham Puig

HELOTES

Karrington Ashley Crawford

HEMPSTEAD

Abraham William Sanchez

Jacob Rey Sanchez

HOUSTON

Shawn Sebastien Gustav Haenicke-Prevost

INGLESIDE

Jaxon Blayne Mabile

William Luke Melendez

KATY

Abby Nicole Bala

Kaitlin Elaine Barbier

Jacob Charles Egg

KINGSVILLE

Brandon Alaniz

Noran Hamdy Ali

Eleana Mckenzey Alvarez

Jacob Steven Cantu

Christina Joann Cavazos

Rei Kaname Collins

Zariela Alyse Coronado

Jack Diego Crockett

Nicholas Anthony Cruz

Denny Priscila Fidencio Sanchez

David Flores

Emily Marie Fuchs

Denise Renae Galvan

Daliaha Danielle Garcia

Nathan Moses Garcia

Maria Lucinda Goff

Anna Maria Gonzales

Alyssa Renee Gonzalez

Celeste Estrella Hernandez

Hope Elizabeth Howard

Emilio Rey Lara

Brian Allen Lee

Nathen Elijah Lewis

Jestine Renee Leyba

Lalaine Adriana Martinez

Taylor Nichole Mccarthy

Samantha Lynn Mccoy

Marina Angelica Mills

Marisol Mireles

Angie Molina

Claudia Rae Morales

Makayla Leilani Owens

Jesse Deion Perez

Maria Fernanda Porter

Hillton Hamvyseth Proc

Emmie Katherine Purdy

Haylee Sierra Reyna

Mia Miranda Rivera

Elisa Isabel Salinas

Preciousa Milagro Silguero

Loren Raye Tabor

Macey Anne Thomas

Willis Brandt Tinsley

Olivia Grace Turnblom

Celestina Vasquez

Carolynn Elayne West

Jace D. Wilson

Carina Quintanilla Zepeda

LA FERIA

Joel Reyes Jr.

LA PORTE

Addisyn Lynn Parker

Austin Xavier Venable

LA VERNIA

Madelyn Irene Wallace

LAGUNA VISTA

Madison Bernice Ramos

LAREDO

Edward Sebastian Dancause

Guillermo Flores

Britney Denise Hernandez

Luis Kevin Jaime

Marcel Alejandro Lozano

Jennifer Lynn Magana

Kelly Elizabeth Prado

Alyssa Rochelle Ramos

LORENA

Nathan Travis Melton

LOS FRESNOS

Juana Sordia

MARION

Kaylee Ella Jones

MARLIN

Dakota Kluck

MATHIS

Rylee Kathleen Blacksher

Marisol Maria Galvan Flores

Valerie Ann Valdez

MCALLEN

Daniel Rolando Garza

Jimmy Jonas Ortiz

Saidee Jordan Porras

Haylee V. Ramirez

Brielle Denae Solis

MERCEDES

Cristal Labra Monroy

Hannah Madison Lopez

Eulalia Medrano

Melanie Munoz

MERKEL

Alyssa Jordyn O’Malley

MISSION

Linda Esmeralda Esquivel

Monique Alexia Estrada

Eduardo Rivera

Steven Sarinana

MONT BELVIEU

Shelby Stephen Battles

NORTH ZULCH

Elijah Bryan Huffman

ODEM

Salma Mireya Alvaro

John Alexander Henley

Ebin Harbert Mccloskey

ORANGE GROVE

Amanda Marie Ingram

PENITAS

Eduardo Perez

PORTLAND

Ruben Angel Flores

PREMONT

Daniel Rene Quintanilla

RAYMONDVILLE

Francisco Diego Cardona

RICHMOND

Priscilla Lynn Zamora

RIO GRANDE CITY

Vanessa Gabrielle Carmichael

Analiya Fleming

Agueda Daniela Garza

Jorge Luis Palacios

Debanhi Ramirez-Garcia

RIVIERA

Gabriel Zack De La Rosa

ROANS PRAIRIE

Stormi Linh Nussberger

ROBSTOWN

Amber Avila Garcia

Lucas Miguel Gonzales

Nathanyl Bubba Herrera

Lorena Elizabeth Lemus-Vargas

Rosario Alejandra Tejeda

Allison Marie Vela

Victoria Carolina Verdin

ROCKPORT

Adrian Estrada

ROMA

Cassandra Vargas

SAN ANTONIO

Miguel Angel Carrizales

Abraham De La Garza

Kendall Cason Harrington

Antonio Isai Maldonado

Kenneth Javier Manuel

Jamie Marie Miller

Maci Brooke Murray

Cesaer Timoteo Rodriguez

Jenisah Anahi Tejeda

SAN BENITO

Priscilla Alcala

SAN YGNACIO

Matthew Conrad Roberts

SEABROOK

Alessia Rojas

SEALY

Kera Lamb

SHINER

Brooke Elizabeth Palmer

SINTON

Ralph Gonzales

Colby Dierks Hesseltine

SOMERSET

Travis William Bielefeld

SPRING

Brianna Rea Imel

SUGAR LAND

Alexandra Nicole Mueller

TAFT

Nayeli N. Perez

TAYLOR

Kaitlyn Elizabeth Baum

THREE RIVERS

Gustavo Antonio Riojas

VICTORIA

Kerigan Ruth Baumgartner

Colby Wayne Schramek

Alexandrea Rene Thrailkill

WESLACO

Amanda Avila

Lizbeth Cedeno

Lauren Margarita Delgado

Anali Doria Gunnoe

Marissa Gutierrez

Destinee Michelle Longoria

Jaden Efren Montes

Alyssandra Danielle Ramos

Alexis D. Soliz

WHARTON

A’ laija Jeanae Sanders

WILLIS

Marissa Kiera Fletcher

YOAKUM

Martin Perez

ZAPATA

Juan Reyes

OUT-OF-STATE PRESIDENT’S LIST

SPRING 2025

ARIZONA

Liana Yadira Huesca

CALIFORNIA

Diego L. Jimenez

MARYLAND

Chloe Grace Callan

INTERNATIONAL PRESIDENT’S LIST

SPRING 2025

COLOMBIA

Jose Tomas Nieto Ocampo

GERMANY

Annalena Fabienne Noll

ITALY

Elisa Carli

Manuela Turolo

SPAIN

Clara Presmanes Garate

TEXAS A&M UNIVERSITY–KINGSVILLE

DEAN’S LIST

SPRING 2025

IN-STATE DEAN’S LIST

SPRING 2025

AGUA DULCE

Leah Rae Saenz

ALEDO

Jason Riley Besancon

ALICE

Yezella Noel Cardenas

Uriel Eleazar Centeno Vega

George Harley Chaney

Melanie Ray Cisneros

Ana Lisa Deleon

Zachary David Flores

Emily Alyssa Garcia

Marlina Danielle Gonzalez-Canales

Jacob J. Martinez

Julisa Marie Naranjo

Matthew Aaron Ortiz

Matthew Daniel Pruneda

Jakob Ramos

Ali Mehdi Shah

Celeste Alicia Torres

Jose Torres

ALTON

Jacqueline Hipolito

Violeta Yusell Lira

AMARILLO

Micah Lewis

ARLINGTON

William Bryce Cook

AUSTIN

Naomi Guerra Garcia

AZLE

Barrett Travis Gilbreath

BANQUETE

Jayden Isaiah Cano

Maria Luisa Cisneros

Emily Leann Guerra

BAY CITY

Marcus Allen Edwards

Kyler Estrada

Juan Ulises Martinez

Raul Munoz Zamora

BAYTOWN

Adrian Richard Arellano

BEEVILLE

Lucas Joseph Olivares

BEN BOLT

Celene Danielle Arizpe

BISHOP

Logan Dale Borchardt

Eliseo Carrales

Sean S. Charles

Ryan-Matthew Lynch Everett

David Emmanuel Gonzalez

Onesimo Rios

Ashlin Cecilia Scott

BROWNSVILLE

Zerni J. Bhakta

Oscar Cantu

Francisco Chapa

Rafael Dorado

Alejandro Juarez

Alejandro Montoya

Dylan Alexander Roberts

Miguel Rodriguez

Victor Manuel Ruiz

Deanali Vasquez

BRYAN

Loretta Jimenez Martinez

CANYON LAKE

Taylor M. Pagola

CARRIZO SPRINGS

Carla Consuelo Bustos

Brianna Nicole Dehoyos

Aiden Pedro Longoria

CEDAR PARK

Darby Gail Dugan

CHANNELVIEW

Jadyn Gabrielle Coleman

CHARLOTTE

Ariel Lynn Ramon

CIBOLO

Kehinde Olujimi Atunrase

COLLEGE STATION

Datavion Bryon Lott

Ethan Ray Smart

COPPERAS COVE

Haylee Nicole Finley

CORPUS CHRISTI

Pedro Alvarez

Ricardo A. Amaya

Jesus Manuel Anzures

Jose Angel Arciniega

Emily Nicole Atkinson

Murat Balboa

Flor L. Beltran

Jeffrey Russell Borgstedte

Millissa Boussoualim

Nina Louise Brown

Clover Bethany Burdett

Sophie C. Campbell

Lilliana Marie Cantu

Gemina Fae Carmona

Danilee Cedillo

Lane Thomas Cody

Ana Secilia Colchado

Dalia Cruz

Damien Xavier De La Cruz

Jeffrey Rene Diaz

Paige Marshall Dorsey

Harper Louise Fair

Devin Shain Falcon

Rebecca Lynnette Farias

Soila Ann Flores

Kohl Ryder Garcia

Dax A. Gutierrez

Natalie N. Hartwick

Ellen Grace Henry

Ian Anthony Hernandez

Logan Daniel Herrera

Samantha Marie Holly

Jonathan Wayne Hubbard

Alexandro Angel Jimenez

Jhovanni Gus Loeza

Jonathan David Majek

Philip Daniel Majek

Alexandria Victoria Martinez

Eloy A. Martinez

Katia Katarina Martinez

Mansoor Mukhtiar Mohammad

Maximus Robert Montalbo

Sarena Nesmith

Anthony Justin Odvina

Melissa Ore

John Anthony Perez

Rolando Perez

Erik Daniel Perez Lara

Cassandra Ann Redman

Isaac Rocha

Rosalinda Marie Rodriguez

Sarina Rae Rosenbaum

Daniela Victoria Ruiz

Jezell Michaela Salazar

Martin Edward Schmitt

Jayden William Shilling

Rolando Soliz III

Johnathan Ryan Tamez

Erin Hailey Valentine

Marvin Vargas

Juliana Pilar Vasquez

Skylar Maddison Vela

Isabel Vera

Alexa Viera

Julissa Haydee Villareal

Bryan Joseph Villarreal

Estella Natalia Villarreal

Daniel Mccall Wilson

Daniel Li Wong

CRYSTAL CITY

Kalista Summerpaige Espinoza

Brian Lee Mendoza

DALLAS

Rachel Elizabeth Montgomery

DEER PARK

Mia Ashlee Haines

DEL RIO

Christopher Daniel Argil

Larizza Mariel Guerra

Jaime Joaquin Ramirez

David Lee Zamora

DONNA

Javier Antwan Martinez

Nahum Abdiel Puentes

EAGLE PASS

Marco Antonio Guerrero

Heidi Melissa Guzman

Airamy Martinez

Alexis Rodriguez

Rodolfo G. Rodriguez

Shirley Aolanni Rosales

EDINBURG

Emma Anastasia Benavides

Jimmy Dillon Burrows

Maya Mercedes Diaz

Nadia Danielle Dworaczyk

Ernesto Javier Reyes

Josue Alejandro Santos

FALFURRIAS

Nicholaus Andrew Benavides

Olyvia Janaye Castillo

Jolynn Diaz

Janay Shani Garza

Destiny Jessierene Guerrero

Nyles Keith Perez

FALLS CITY

Luke Allen Shaffer

Matthew W. Stulting

FLATONIA

Augustin D. Olivares

FLORESVILLE

Nicola Jean Swenson

FORT WORTH

Sydney Marie Christopher

FREDERICKSBURG

Clayton Eugene Curl

FREER

Krishna Manoj Gandhi

Camryn R. Rangel

FRESNO

Dcambren Jajuan Verrett

FRIENDSWOOD

John Connor Kueck

GEORGE WEST

Jacob Wayne Maywald

Juan Edward Zuniga

GEORGETOWN

Aitong Xu

GONZALES

Brayden Cole Davis

GRAHAM

Caitlyn Brooke Henderson

GUSTINE

Laura Lee Grace Carson

HARLINGEN

Lorena Carrillo

Julianna Victoria Chavarria

Madysen Alixandria Gonzales

Juan Herrera

Mia Alyssa Martinez

Victoria Isabel Medina

Jacob Michael Moreno

Hailey Marie Nino

Mckayla Rae Valdez

Carolina Villanueva

Aubrey Alexis Wilburn

Emily Love Wyche

HEBBRONVILLE

Cristian Odell Cantu

Leonel Ramirez

HIGHLANDS

Aristeo Gomez

HONDO

Charles Greyson Baker

HOUSTON

Ashley Monique Armenta

Ethan Campos

Martin Carreon

Joshua Ichiro Endo

Natasha Vanessa Fogelbach

Nicholas Andrew Garcia

Melania Azucena Gonzales

Corrina Marie Hernandez

Sofia Jireth Herrera

Mireya Martinez

Roselynn Molina

Yarsely Daniela Paniagua

Joseph Aaron Tapia

Kleber Villalobos

INEZ

Concepsion Sarahi Loredo

INGLESIDE

Clarissa Renee Mireles

Makayla Dawn Shuck

KATY

Angid Maylen Alvarez Marquez

Cristal Martinez

Ellen Catherine Mitchem

KERRVILLE

Maggie May Rector

Molly Marie Rector

KILLEEN

Fabiola Joanis

KINGSVILLE

Jose Alejandro Ahumada

Daniella I. Avila

Lavelle Taytum Barrera

David Lee Beltran

Talan Ian Bernal

Isaiah Gabriel Brinneman

Samuel Edward Bustamante

Jaylynn Isabella Canales

Jasmine Lee Cariaga

Monica Eva Carrillo

Yibonne Cortez

Makaylee Gabrielle Davila

Jaeden Isaiah Espinoza

Madison Everett

Carolina Fernandez

Luis Antonio Figueroa

William James Gallant

Abrianna Nicole Garcia

Sara Elizabeth Garcia

Joseph Isaac Garza

Kayla Alexis Gomez

Savannah Irene Gomez

Dennyse I. Gonzales

Mariela Ximena Gonzales

Ian Nathaniel Gutierrez

Clarissa Renae Hinojosa

Karlee Jo Hinojosa

Jordyn Kaye Johnson

Ashlyn Ann Koehl

Adolfo Angel Leon

Kekoa Alii Manuel Madeira

Olivia Rae Maldonado

Lindsey Nicole Maloney

Aina Maynou Ventura

Alyssa Morales

Daniella Lenae Perez

Angelina Petra Quiroz

Celina Rosa Ramirez

Marisa Michelle Reyes

Belen Estrella Rios

Diego Armando Rios

John Hardy Robertson

Iliana Rodriguez

Matthew Omar Rodriguez

Margarita Rodriguez Martinez

Damson Rhee Romero

Isaac Luis Rosa

Juan Francisco Saenz

Samuel Henry Singer

Ellen Eve Snelson

Edwin L. Solis

Mary Magdalene Sorrells

John Andrew Sosa

Jonathan Eudosio Trejo

Cloey Rene Velasquez

Jonathon David Weaver

Reality L. Winner

KINGWOOD

Cyril Joseph Wick Bennett

LA FERIA

Kayla Renee Castillo

Santos Gregorio Hernandez

LA GRANGE

Cody Alan Krupala

LA JOYA

Octavio Montoya

Glenda L. Villagran

LA PRYOR

Carley Juanita Trevino

LA VERNIA

Triston Alton Neatherlin

LAGUNA VISTA

Ryan Jay Mcclaugherty

LAREDO

Fermin Aguirre

Camila Cantu

Alyssa A. Cruz

Leeana Esparza

Enrique Gonzalez

Javier Issac Gonzalez

Jessica Lynn Hernandez

Javier Mejia

Monserrat Meneses

Josue Saldivar

Camila Samantha Soto

Sebastian E. Trevino

Kasandra D. Vasquez

Lino Villarreal

LASARA

Madalinn Gonzales

LEAGUE CITY

Jourden Jose Esparza

Jonathan Aidan Salinas

LEANDER

Lourdes Paulina Lerma

LOS FRESNOS

Roberto Aldape

Yamila Celeste De La Rosa

Valeriana Flores

Jason Aaron Randolph

Daniel Ruiz

LOUISE

Riley Vincent Jones

LULING

Dalton Wade Pape

LYFORD

Jordan Rey De Luna

MANOR

Zachary Joseph Brou

MANVEL

Nathan Scott Francis

MATHIS

Marissa Lynn Del Bosque

Sergio Jose Farias

MAYPEARL

Bryson Garrett Wall

MCALLEN

Justin Alejandro

Nicolas Ian Castillo

Zaccari Nicclaus Chavez

Yannelli Cruz

Faith Lizette Nunez

Aria Grace Shirah

MERCEDES

Adamari Perales

Emely Danielle Quiroz

MICO

Payton Alyssa Chapman

MISSION

Alexandra Rae Ballesteros

Jesus Alejandro Cantu

Michael Jay De Leon

Micaela Flores

Zara Montalvo

Tyler Anthony Ritchie

Daniela Trevino

MISSOURI CITY

Jaron Jermaine Wallace

MONTE ALTO

Alexis Skye Ramirez

MOORE

Marcus Joel Rodriguez

NATALIA

Elena Andrea Gonzales

NEW BRAUNFELS

Caelyn Marie Taylor

NEW CANEY

Elyana V. Ruiz

NIXON

Lizbeth Nayeli Serratos

ODEM

Xavier Rubio Drennon

Isabella Simone Duncan

Gabriella Nicole Gonzales

ORANGE GROVE

Sarah Nicole Gomez

Jon-Michael Gonzalez

PALMVIEW

Arianna Danyssa Alaniz

PENITAS

Alexis Henry Santiago

PHARR

Amylia Danielle Sauceda

Inari Astrid Vargas

PLEASANTON

Michaela Lorenza Anguiano

Christian A. Gonzales

PORT ARANSAS

Julia Christine Flood

PORT LAVACA

Angelina Eliza Moreno

Arly Sanchez

PORTLAND

Brooke Alysa Moreno

Bella Elena Rizo

Zachary Edward Valdez

Kristofer J. Vargas

Sakara Lynn Wade

PREMONT

Lillian Dolores Araiza

Hannah Marie Lozano

Gabriella Lucinda Perez

Katie Teague

RAYMONDVILLE

Tyler Ray McClaugherty

REFUGIO

Ashlee Lynn Abrego

RIO GRANDE CITY

Juan Arturo Alaniz

Jorge Luis Barrera

Kimberly Leanne Flores

Isaac Garcia

Carlos Javier Garza

RIO HONDO

Hadassah E. Campbell

Serena Monique Quinones

RIVIERA

Landon Eloy Guevara-Longoria

ROANOKE

Daniel A. Hernandez

ROBSTOWN

Ahilen Arredondo

Jayden Bryce Carrion

Ashtyn Tye Christian

Gilberto Medellin Gonzalez

Catherine Rochelle Gutierrez

Marissa Lee Martinez

Chanboramey Pok

Alan Leonardo Rodriguez-Padron

Cody James Williams

ROMA

Kalynn Leeann Garcia

Victor Adrian Guerra

Eugenio Ramirez

ROSENBERG

Brigitte Acevedo

SAN ANTONIO

Vivienne Margret Brown

Lani Rose Garcia

Mya Emily Hernandez

Rory Emilia Herrera

Jordan Ja’Shawn Kinchen

Micah Joel Nash

Alexandria Ojeda

Amanda Elizabeth Tapia

Angelina Marie Villarreal

SAN BENITO

Quintan Sonny Alvarez

Benita Beatriz Gonzales

Jared Albert Keller

Ananda Janean Ramirez

Jose Eduardo Rodriguez Toro

SAN DIEGO

Destiny Saenz

Kaylee Marie Vela

SAN JUAN

Eric Alexander De La Garza

Julissa Pina

Seven Sanchez

SANTA ROSA

Katie Renee De La Fuente

Mariana De La Fuente

Zackery Taylor Rosenbaum

SARITA

Elissa Nicole Utley

SCHERTZ

Alexander Grey Olmos

SEGUIN

Gabriel Dylon Fogg

Mark Anthony Vrana

SHINER

Samantha Deann Hardin

Randy Tyler Palmer

SKIDMORE

Dianne Margaret Martinez

SPRING

Amaya B. Pittman

STREETMAN

Jonathan Abraham Marfell

SUGAR LAND

Hunter Andrew Collins

Tomiwa A. Olanrewaju

Caleb Andrew Reed

TAFT

Mike Alexander Mendoza

THE WOODLANDS

Marie Isabella Reyes-Ortiz

THREE RIVERS

Kolter Barrett Hughes

Brooklyn Leigh Lamprecht

Caden Ramon Soliz

VICTORIA

Emily M. Chandler

Nathan Carl Doerr

Raymundo Moreno

Khyli Averleigh Proctor

Ryan Lucas Rodriguez

Martin Valadez

VON ORMY

Alyssa Isabel Marie Flores

WEBSTER

Zyon Ray Little

WESLACO

Berenice Bonilla

Gustavo Angel Chapa

Joseph Andrew Garcia

Angel Lopez

Jonathan Martinez

Jacob Alexander Rebollar

WOODVILLE

Kristina Lyn Nash

YOAKUM

Raelee Jade Schlegel

YORKTOWN

Harley Trest Davis

ZAPATA

Pedro Gonzalez

Steven Gonzalez

Luis Eden Guerra

Alyssa Adelaida Ramirez

OUT-OF-STATE DEAN’S LIST

SPRING 2025

ALASKA

Samuel Jack Straiton

CONNECTICUT

Matthew Connor Parker

FLORIDA

Ivanova Elisa Yanes Barreto

ILLINOIS

Natalee Marie Rush

KANSAS

Reilly Josephine Smith

LOUISIANA

Delaney Grace Evans

MISSISSIPPI

Guadalupe Tocci

NEW YORK

Benerlda Castma

Alexa I Villarreal

INTERNATIONAL DEAN’S LIST

SPRING 2025

FRANCE

Darius Mathieu Bouakel

Vitiana Robert

INDIA

Ruchir Rajanala

MEXICO

Marco Martinez

NIGERIA

Rex Ndudinachi Onyebuchi

SOUTH KOREA

Mijeong Lee

TEXAS A&M UNIVERSITY–KINGSVILLE

HONOR ROLL

SPRING 2025

IN-STATE HONOR ROLL

SPRING 2025

AGUA DULCE

Megan Victoria Brest

Brenda Rachell Rodriguez

ALICE

Bruni Aguilar

Sarah Rose Andersen

Juan Angel Daniel Cadena

Rita Nicole Castillo

Cassie Ann Cruz

Noah Luke Estrada

Maegan Danielle Galvan

Larisa Deliah Garcia

Leila Renee Garza

Emily Gonzalez

Lordes Silea Gonzalez

Matthew Jonathan Gonzalez

Donna Marie Lara

Vivian Lazo

Esperanza Marie Lopez

Yuliana Martinez

James Michael Matheny

Angelina Nicole Mosqueda

Isaac D. Pena

Emily Jean Ramey

Heather Brooke Ramos

Markus Xzavier Rodriguez

Hector Brayden Salazar

David Tomas Sendejo

Mateo Eden Sifuentes

Ariel Liane Sontag

Azusena Susie Torres

Kassandra Lamar Torres

Andrew Michael Trejo

Jennifer Ybanez

Sophia Marie Yzaguirre

John Albert Zamora

ALTON

Tiffany Martinez

ARANSAS PASS

Bianca Isabella Pena

ARLINGTON

Grayson Kyle Sewell

ASHERTON

David Xander Castro

AUSTIN

Harrison Sinclair Mckinley

BAYTOWN

Reanne Michelle Acuna

BEEVILLE

Adriana Marie Balderas

Bryce Colton Foster

Iceys Alexandria Gonzales

Ransom Graden Mcelwain

Abigail Michelle Nichols

Clara Estelle Roznovsky

BEN BOLT

Danielle Clara Cadena

BENAVIDES

Alexis Marie Galvan

Caitlyn M. Luarca

BISHOP

Kayla Christina Aguilar

Natalie Jo Barnes

Allison Marie Gonzalez

Hannah Annette Griffith

Davy Martinez

Lucia Mae Mendoza

Hector G. Meza-Briones

Amy Gracie Montoya

Noah Ty Pool

Katie Ann Rackley

Diego Alexander Reyna

Daisy Rodriguez

Alejandro Sanchez

Jenalee Sauceda

BROOKSHIRE

Joseph Daniel Hatcher

BROWNSVILLE

Lorena Monserrat Arellano

America Melanie Cruz

Aaron L. Garcia

Rachel Joy Lewis

Ian Franklin Lindsey

Marcelo Lopez

Luis Ivan Lucio

Dakota Martinez

Daniel D. Martinez

Jennifer Abigail Martinez

Crystal Janette Ortiz

Miguel Palermo

Pablo Parada

Emile Alexandra Perez

Erick Antonio Perez

Amanda Robles

Kaleb Darrius Rodriguez

Alyssa Gabriella Tijerina

BRUNI

Kristen Celeste Rocha

BRYAN

Stassney Krueger

Aida Sanchez-Lozano

Jenna Elizabeth Sanders

CARRIZO SPRINGS

Amanda Rose Delacruz

Juan Antonio Garza

CIBOLO

Helena Margaret Winton

COLLEGE STATION

Dylan Tyler Grubb

Braxton Keith Holder

Caitlin Maeve Mcintyre

Kaylie Claire Anatolia Miska

Brooke Taylor Renfrow

Shannon Marie Smith

Hannah Grace Thomas

Victoria June Vinzant

CONCEPCION

Saria Monique Guerra

CONVERSE

Erica Nicole Washington

COPPERAS COVE

Princess Thea I. Enriquez

Karina Lynnette Inchauregui Haro

CORPUS CHRISTI

Tamara K. Agueros

Belinda Luis Arnero

Kimberley Ann Bailey

Ariana Issamar Balboa

James Lee Barbosa

Sydney Laine Barmore

Arianna Aileen Barron

Thomas Wiley-Ray Berry

Alexis Marie Cantu

Anjelica Marie Cantu

Jayla Rose Cantu

Maynard James Carbajal

Joshua Rey Castaneda

Lourdes Chapa

Mia Rae Chapa

Jacob Matthew Daniels

Crystal Amanda Deanda

Allison Delgado

Jaclyn Deluna

Natalie Lynn Elizaldi

Dylan Valentine Flores

Lea Flores

Stephen Anthony Flores

Sienna Jewel Frye-Sharp

Bianca Alejandra Garcia

Taylor Mckenzie Garcia

Daniel Gone

Aiden Alexander Gonzales

Gilbert Enrique Gonzalez

Bradley Watson Griffin

Gabriela Guerrero

Shayla Marie Haiflich

Clinton Jordan Harris

Sofia E. Hodges

Arianna Rosemarie Hunt

Baylee Jean Jameson

Daangelo Glenn Jimenez

Huu Loc Le

Wolfgang Dieter Lopez

Alberto Martinez

Fabian Martinez

Jayden Tyler Martinez

Hannah Jean Mellor

Benjamin David Mills

Zakria Mukhtiar Mohammad

Brittany A. Mounce

David Andrew Ortiz

Trevor Alan Power

Steve Alejandro Robles

Leroy Rodriguez

Alexia Maribella Romero

Carlos Ruiz

Lillyanna May Saenz

Marisol Salazar

Jessica Skinner

Olivia Jade Tamez

Emmanuel Francisco Villegas

Kennedy Logan Ward

Madison Victoria Ybarra

CRYSTAL CITY

Jonathan Zachariah Serna

CUERO

Sean M. Burks

Tanner Brooks Ohrt

DEL RIO

Melissa Rios

DONNA

Julia Alvarado

Renata S. Espinoza

DRISCOLL

Matthew Noel Cobos

EAGLE PASS

Kassandra Lynn Alamillo

Andres Gael Barreto

Jesus E. Chavarria

Valentina Guardiola

Alexandra Nicole Macias

Sarah Elizabeth Mendoza

Diego Manuel Olavarrieta

Aryanna Paulasosa

Miranda KayLani Ramirez

EDCOUCH

Alan Christino Garcia

EDINBURG

Dominic Bon Faoro

Kayla Garza

Roel Ruben Garza

Kaitlyn T. Ramirez

Kayla Nicole Ramirez

Victoria Rheanne Recio

Francisco Guadalupe Salazar

Adrianna Luisa Salinas

Nikolas Dimas Salinas

Samantha Janelle Salinas

EDNA

Caleb Martin Muschalek

Jhon Lucas Orozco

EDROY

Lesley Barra

EL CAMPO

Chance Allen Heimann

Kerry Lee North

FALCON HEIGHTS

Jazmine Lozano

FALFURRIAS

Jaden Adam Balderas

Jose Manuel Cabrera

Ann Marie Fanning

Maeyllie Nicole Hernandez

Israel Maldonado

Alondra Oropeza

Zackery Wilfredo Perez

FLORESVILLE

Keirsten Alley Popham

GEORGE WEST

Caitlyn Elizabeth Wientjes

GONZALES

Trinity Liv Aguero

Fisher Stone Davis

GREGORY

Jonathan Micheal Garza

HARLINGEN

Alexandra Alexis Aguirre

Katelyn Elizabeth Caldwell

Raphael Jay Cantu

Skylar Odin Delgado

Madison Elaine Flores

Jesica Flores Sanluis

Jewelie Arianna Lujan

Bryanna Lee Martinez

Stephany Nicole Medina

Alyssa Nicole Morales

Janessa Marie Rivera

Ariana Rodriguez

Velia Eulogia Sanchez

Paige Lee Stanko

Haley Realynn Vasquez

HEBBRONVILLE

Jesse Adrian Hernandez

Kevin Ruben Ramirez

Rebecca Renee Ramos

HOBSON

Jacob Paul Swierc

HONDO

Joe Duane Tarvin

HOUSTON

Erick Dossantos Chaves

Erely Anahi Flores

Angelina Jacinda Gongora

Zachary William Green

Kalissa Julianna Lucio

Lindsey Rubi Orozco

Saleem Sauceda

Andrea Evana Suazo

INGLESIDE

Gretchen Hailey Harvill

KARNES CITY

Alicia Renae Osuna

KATY

James Batton Burdette

KINGSVILLE

Elijah Joshua Aguilar

Navaya Averill Alegria

Johnny Rogelio Alvarez

Sophia Loren Alvarez

Cristian Alejandro Anzures

Elyssya Jo Arellano

Ariel Lizette Arriaga

Norma Jean Arteaga

Laura Ashley Barr

Emily Elizabeth Barrett

Valeria Anahi Benavidez

Lillian Xochtyl Bernal

Emmalynn Marie Bowers

Victoria Paige Breitenfeld

Daniella Irma Cantu

Miguel Andres Cantu

Joe Eliseo Castro

Clarissa M. Chavez

Ilina Raeann Clauson

Ciana J. Cortez

Juan Cruz

Jeannie Marie De La Rosa

Caden Michael Duffy

Alyssa E. Duncan

Joli Jonette Emory

Autumn S. Erpelding

Jaylin Jade Flores

Mikaela Nicole Garcia

Rio Lissette Garcia

Jasmine Nicole Garza

Amelia Ann Gomez

Bailey Marie Goodrich

Alyssa Marie Hammond

Bryan Yamil Hernandez

Zachary Michael Higgins

Mathew Alan Hinojosa

Terrell Myles Jackson

Gloria Alejandra Jimenez

Aimee Jo Kasting-Trevino

Nicholas John Kawamura

Emily Grayce Kindt

Nayeli Leon

Lindsey Marie London

Joshua R. Longoria

Adam Herrera Lopez

Cassandra Lee Lopez

Jordan Alejhandro Lopez

Omar Lopez Corona

Alyssa Jade Lozano

Amelia Grace Mayberry

Isabel Chree Mcmahan

Clarissa Maria Mendez

Cristobal Mendez

Alekzander Michael Meza

Angelita Arian Mireles

Karmen Renee Montalvo

Emaly E. Morales

Michael Cross Morales

Daniel Vargas Moreno

Jessenia Moya

Matthew Noah Nicholas

Regina Oluwabukunmi Olagunju

Genesis Natalia Ortega Ramos

Kace Andrew Owen

Leslie Esmeralda Palma

Charlene Hinojosa Pena

Carissa Nicole Perez

Thomas Perez

Lainey Everett Pickard

Daniela Andrea Quezada

David Daniel Ramirez

Valeria Berenice Ramirez

Skyler Jade Ramos

Zenobia Day Rogers

Dave Ruiz

Ezekiel Jesus Salazar

Stevie Nicole Salazar

Abigail Marie Saldivar

Justice Marie Shelton

Samantha Anaset Solis

Joavy Soliz

Mia Lorraine Suarez

Zoe Renee Torres

Roberto Simon Trevino

Kaylie Regan Tyra

Angeliah Valdez

Sophia Rene Valenzuela

Jaqueline Nicole Vasquez

John David Anthony Vela

Jacqueline Nicole Vidal

Melanie Nichole Viera

Kristi Ann Wilkinson

Jacquelyn Marie Wright

Hengfei Zhang

LA FERIA

Clarissa Iris Beltran

LA JOYA

Mark Anthony Islas

LA VERNIA

Samantha Paige Hensley

LAREDO

Cristian A. Cantu

Armando Daniel Castillo Trevino

Anakaren Chavez

Emily Elizabeth Cortes

Marissa Cruz

Analee Esparza

Victoria Rebecca Fuentes

Nary Elena Hernandez

Nevaeh Skye Lanter

Angel Gabriel Mendoza

Angel Perez

Monica Alejandra Perez

Joseph Anthony Sosa

Nicolas Genaro Vazquez

LOS FRESNOS

Ileana Castillo

Maria Shae Cortinas

Elijah Evan Moreno

Amanda Crystal Perez

Levi Ryan Smith

Marisol Solis

Jesse Valdez

LYFORD

Bryanna Guajardo

MANVEL

Trevor Dean Singleton

MATHIS

Anisa Mie Bordayo

Laura Lydia Flores

Julian Jose Gonzales

Paris Nicole Trevino

Somaira Shenaya Vega

MCALLEN

Michelle Bueso

Annalise Vianney Driscoll

Yaritza K. Falcon

Jose Garcia

Evie Pro Martinez

Montserrat Martinez

Sophie Danielle Mossman-Fuentes

Zander Gus Wasielewski

MERCEDES

Cielo Estrella Castillo

Jessie Contreras

Luis Angel Covarrubias

Kayleen D. Garcia

Aliyha Lianne Merla

Isaiah Ruben Oyoque

Abel Ramirez

Cristina Ramirez

Kayla Mae Zuniga

MEYERSVILLE

Cameron Staehr Migura

MIDLAND

Jacobie Madison Delacruz

MIDWAY

Carson Sheppard Fraley

MISSION

Bethanie Anise Briseno

Blake Ashton Casares

Alinah Evian Hernandez

Bernardo Hurtado

Cassandra Yazmin Luna

Alexandria Kaitlyn Martinez

Luis Lauro Martinez

Sandra Isela Ortiz

Denisse Resendiz

Kaylee Ann Silva

David Villarreal

MISSOURI CITY

Maria Maisa Bravo

Melissa Trujillo

MOORE

Natalie Taylor Applewhite

Ryan Clay Applewhite

NACOGDOCHES

Gabriel Ayden Leblanc

NEW BRAUNFELS

Damian Marcelo Carreon

NORDHEIM

Aubrie Leann Ruppert

ODEM

Shane Dell Baylor

Isiah Michael Brown

Dora Anita Hernandez

Alyssa D’Nielle Martinez

David Ernesto Martinez

Torri R. McClellen

Heather M. Powell

ODESSA

Gabrielle Grace Pulido

ONALASKA

Jillian P. Adams

ORANGE GROVE

Frank Aguilar

Donna M. Barrera

Joseph Marcos Barriga

Daniella Rae Cabrera

Wyatt Everett Migura

PALMHURST

Ayden Ryley De Leon

PENITAS

Kaeshia Angelita Reyes

PHARR

Vasty D. Garcia

PORT LAVACA

Ehklo Kwai Say

Victoria Varela

PORTLAND

Tala Marie Astin

Thomas Abel Solis

PREMONT

Ricardo Gabriel Munoz

Carina Mia Palacios

Jacob William Russell

PROSPER

Aeden Combest

RAYMONDVILLE

Lando Cantu

Gabrielle Aliette Rubalcaba

John Robert Rubalcaba

REALITOS

Celeste Evette Garcia

Nathan Anthony Perez

REFUGIO

Yahir Eliazar Placencia

Alexander Sanchez

RICHMOND

Charles R. Mcdonald

RIO GRANDE CITY

Emily Annette Charles

Reyli Manuel Paz

Jonathan Perez

Rene Gilberto Trevino

Jose M. Villarreal

RIO HONDO

Miranda Rose Beffa

RIVIERA

Sofia Micielo Ramirez-Barrera

Alysia Krysten Rios

ROBSTOWN

Abram Daniel Botello

Angela T. Cabug-os

Arlene Chavez

Kyleigh Danielle Davis

Israel Raul Espinoza

Chelsea Marie Flores

Mariah Elizabeth Garcia

Isabel Alicia Gonzalez

Tabetha Shantel Greenwood

Elisabeth Sarah Martinez

Kaiger Saye-Joy Mccants

Carlos Ramirez

Abigail Alyssa Ramon

Brian Quintana Rodriguez

Rigoberto Rosales

Andrew Cole Treme

ROCKPORT

Noah Quincy Jones

Elena Rae Rangel

ROMA

Roel Benitez

Grace Michele Canales

Justin Eli Elizondo

Ximena Trevino

ROSHARON

Morgan Lynne Sellers

SAN ANTONIO

Noah John Bustamante

Rigoberto S. Castellanos

Karla Margarita Clemens

Dante S. Diaz

Marisa Raquel Fernandez

Tiffany Michelle Fuchs

Cian David Garza

Raven Lynn Guerrero

Andrew Brown Hamilton

Briana Huerta

Jonas R. Kaman

Brandon Enrique Lopez Castillo

Esther Renee Martinez

Kayla Kimanda St.Aubyn

Fernanda J. Torres De Leon

Andrew Vela

Kannon Jackson Williams

SAN BENITO

Dayacelly Yazmin Garcia

Sebastian Gonzalez

Paola Ortega

Eleazar Vasquez

SAN DIEGO

Faith Le Shaee Briones

Victoria Nicole Garcia

Micaela L. Gonzalez

Elyan Gutierrez

Manuel Molina

Emma Rae Montez

Olivia Monique Robledo

James Ryan Rodriguez

Rene Valerio

SAN JUAN

Jordan Lee Ayala

Jesse Heredia

SANDIA

Dylan J. Hubble

Edith Anne Willingham

SANTA ROSA

Arleth Alejandra Espinoza

SCHERTZ

Tayae-Renae Garcia

Olivia Claire Jonas

Jillian Emma-Ray Jones

Kylie Paige Valenta

SEBASTIAN

Bryon Nicholas Brown

SEGUIN

Carlos Garza

Elizabeth Renee Williams

SHEPHERD

Haley Linette Johnson

SINTON

Caralina Ravae Garcia

Mia Emily Lopez

Hailey Ravae Nunn

Rylee Jean Paine

Adrian Sepulveda

SOUTH HOUSTON

Kiara A. Ayala

SPRING

Jessica Michelle Chavarria

Taylor Michaela Hood

Kelly Diana Mcminn

STOCKDALE

Katherine Claire Metz

SUGAR LAND

Ismael Benitez

SWEENY

Kaden William Goodrum

TAFT

Viviana Montoya

Emily Manuela Revilla

TEMPLE

Joe H. Utley

THE WOODLANDS

Miles Fort

THREE RIVERS

Jose Alejo Torres

TYNAN

Bianca Marie Vela

UNIVERSAL CITY

Jinsei Riley Ceselsky

Audrey C. Pratt

VICTORIA

Felicia Marie Boyd

Johnathan Garcia

Katelyn Nicole John

Joaquin D. Marroquin

Cecilia Gabriela Perez Valdez

Reagan Rios

James Ryan Waters

Balin Michael Wilbur

VON ORMY

Lauren Brooke Dominguez

WACO

Victoria Mosqueda

WESLACO

Skylar Mckenzie Farrell

Lidio Guel

Eunice Adasha Lara

Samantha Michele Morales

Melanie Torres

Xavier Trevino

YOAKUM

Tyler James Gordon

YORKTOWN

Jasmine Analysa Hernandez

Kamden Thomas Naranjo

ZAPATA

Juan Manuel Garcia

Alexander Joseph Gray

Angel Gabriel Jonguitud

OUT-OF-STATE HONOR ROLL

SPRING 2025

CALIFORNIA

Quentin Evans

Lawrence Alan Starks

HAWAII

Shelby Ryan Prasifka

KENTUCKY

Haley Grace Bowen

PENNSYLVANIA

Arthur Matz

SOUTH DAKOTA

Kaycee Groves

INTERNATIONAL HONOR ROLL

SPRING 2025

SPAIN

Laura Betsa

SWEDEN

Elise Margaretha Broden