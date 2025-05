Woof! Prime, LLC has submitted an air quality permit application to the TCEQ for a Permit by Rule to operate a diesel-fired pet incinerator at 3130 N Fry Rd, Ste 1400, Katy, TX 77449. Contact TCEQ or visit www.tceq.texas.gov.

Woof! Prime, LLC ha presentado una solicitud de permiso de calidad de aire a TCEQ para operar un incinerador de mascotas en 3130 N Fry Rd, Ste 1400, Katy, TX 77449. Para más información, visite www.tceq.texas.gov.