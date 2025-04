Monday, 04/14/2025 (1 PM – 4 PM)

Katy Christian Ministries (KCM)

3506 Porter Rd Suite A

Katy, TX 77493

Help stock the shelves with blood ahead of the critical Easter holiday weekend.

*** FREE T-SHIRT ***

Health Benefit: Free Diabetes Screening (A1c Test)

With Donation

“Transforming lives through God’s grace

and the generosity of the community.”

Katy Christian Ministries | 281-391-5261

info@ktcm.org | www.ktcm.org