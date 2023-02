Texas A&M-Kingsville Students Honored On President’S List, Dean’S List, Honor Roll

Texas A&M University-Kingsville has released the names of the students who made the President’s List, Dean’s List and Honor Roll for the fall 2022 semester.

The President’s List requires a grade point average of 4.00 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 15 semester undergraduate hours completed.

The Dean’s List requires a grade point average of 3.65 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 13 semester undergraduate hours completed.

The Honor Roll requires a grade point average of 3.5 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 12 semester undergraduate hours.

For more information about the university’s President’s List, Dean’s List and Honor Roll, visit https://catalog.tamuk.edu/undergraduate/academic-regulations/grades-academic-standing/

A listing by hometown of all students making the President’s List, Dean’s List and Honor Roll is attached.

AGUA DULCE

Tyler C. Smithwick

ALICE

Tanner D. Bluntzer

Martin Daniel De Los Santos

Debbra Lee Luera-Alfaro

Markus Xzavier Rodriguez

Lia Andrea Salazar

AUSTIN

Aitong Xu

BAY CITY

Raul Munoz Zamora

BISHOP

Quinton Bowers

Ashley Lynn Paschal

Reyanna Michelle Reyna

Onesimo Rios

Lorena Danielle Sanchez

BRADY

Ruben Alexander Olvera

BROWNSVILLE

Angel M. Alaniz

Javier Barron

Cynthia Guajardo

Marcus James Molina

Daniela Esther Santillana

BRYAN

Tamara Rose Ralph

CARRIZO SPRINGS

Carla Ann Villanueva

CHARLOTTE

Colton B. Pruett

COLLEGE STATION

Brian Patrick Goulden-Brady

Kayla Elizabeth Kavanaugh

CONROE

Matthew Joseph Asaro

CORPUS CHRISTI

Chandrina Michelle Alaniz

Joshua Dee Allison

Daniel Scott Brady

Sandra Renee Cardona

Ashelin Annette Daniels

Mitzi Taylor De La Cruz

John Carlo Mercado Dimla

Alexis Danielle Espinoza

Nadya J. Garcia

Anastasia Caprice Guerra

Noah Shon Johnson

Justin Jose Longoria

Ava Olivia Martinez

Natalia Nicole Mejia

Austin Angel Molina

Euneece Angella Fortaleza Olbes

Oscar H. Pena

Larissa Madison Ravell

David Pete Anthony Rubio

Michael Serna

Savannah Grace Velez

DONNA

Mauricio Castillo

EAGLE PASS

Juan Alberto Jimenez

Anika Ginea Martinez

EDINBURG

Emeri Sage Drewry

Sophia Denise Ramirez

Jacob Mathew Reyes

FALFURRIAS

Amy Longoria

FREER

Kyrie Y. Gallegos

Raschel Marie Lerma

FRIENDSWOOD

Jessica K. Rogers

GEORGE WEST

Megan Leighann Duncan

HARLINGEN

Kaitlyn Elizabeth Hawkins

Benjamin Aidan Jaso

Madison Nicole Kromer

HEBBRONVILLE

Elijah John Calvin Di Lella

Krista Danielle Martinez

HEMPSTEAD

Jacob Rey Sanchez

HOUSTON

Ariel Elizabeth Perez

INGLESIDE

Stephen Lee Cardenas

Bradlynn Dae Morton

KINGSVILLE

Joe David Alaniz

Melanie Celeste Amador

Dallas R. Cannon

Rebeca Elyse Curiel

Mikaela Nicole Garcia

Kymberly Loraine Godfrey

Yara Green-Jordan

William Philip Houf

Hope Elizabeth Howard

Adam Loera

Ella C. McMahan

Magali Alexandra Medrano

Arianna S. Neri

Matisen Antionette Onofrei

David Manuel Ortiz

Adam Arnold Perez

Iliana Marie Rosales

Milou Shaokai Ter Morsche

Manuela Turolo

Adrienne Lynn Vanbrunt

Victoria Alyssa Vela

LA FERIA

James Xavier Flores

Janelle Marie Martinez

Joel Reyes

LA PORTE

Austin Xavier Venable

LA VERNIA

Samantha Paige Hensley

LAREDO

Lizette Ailyn Canales-Gutierrez

Armando Daniel Castillo Trevino

Nayeli Lizette Flores

Juan Andres Marines

LASARA

Raquel Rosario Ventura

LONGVIEW

Kaylyn Mckenna Pliler

MATHIS

Mikael Evan Garcia

MCALLEN

Makaylah Magaly Chavez-Aboytes

MISSION

Aida Lorena Esparza

Cassandra Yazmin Luna

Andrea Surita

ODEM

Julisa Monet Alcala

Dylan M. Andrade

ORANGE GROVE

Isaiah Joshua Pena

PALMVIEW

Esteban Daniel Pena

PORT ISABEL

Sanora Cantu

PORTLAND

Jarrod Andreas Pugh

PREMONT

Melina Edleen Guerra

RIO GRANDE CITY

Rachel Villarreal

RIO HONDO

Christian Miguel Cavazos

ROBSTOWN

Nikki Nicole Gonzalez

Caitlin Linsey Hernandez

ROUND ROCK

Josie Jade Hebbe

SAN ANTONIO

Reeshemran S. Davis

Fernando Menjares

Victoria Isabella Patterson

Mary-Anna Elizabeth Roberts

Caitlin Gabrielle Willson

Shelby Leigh Wood

SAN BENITO

Amanda Maria Barrera

Benita Beatriz Gonzales

Manuel Villanueva

SAN DIEGO

Shynna Teale Clement

Alexis Strickland

SANDIA

Isaiah Rene Cole

SCHERTZ

Autumn S. Erpelding

SPLENDORA

Nahtzely Gezelle Acosta

THREE RIVERS

Zachary Michael Davis

Gustavo Antonio Riojas

TOMBALL

Taylor Elizabeth Traynor

TYLER

Jazmin Paige Ray

UVALDE

Larry Houston Allen

VICTORIA

Katelyn Nicole John

Theodore Haden Reyna

WESLACO

Skylar Mckenzie Farrell

Nicole Trevino

WOODSBORO

Trenton A. Payne

ZAPATA

Rene Eduardo Garcia

Jacob Douglas Gonzalez

Javier A. Guevara

Maricruz Quintanilla

CALIFORNIA

Brett Ryan Kelley

Kapri Elise Pelle

FLORIDA

Ivanova Elisa Yanes Barreto

FRANCE

Vitiana Robert

GERMANY

Alessa Maier

SWEDEN

Annika Andersson

AGUA DULCE

Santos Jesus Castillo

Isabel Esperanza Lopez

ALEDO

Janessa Grace Payne

ALICE

Gene Edward Espinoza

Courtney Elizabeth Fischer

Erika Ann Pelayo

Claudia Rodriguez

Rosalia Maria Rosales

Hector Brayden Salazar

Maria Matilda Sandoval

Joseph Jesus Tonche

Celeste Alicia Torres

Andrew Michael Trejo

Felicia Jo Villarreal

Sophia Marie Yzaguirre

ARLINGTON

Abby Marie Balson

ATASCOSA

Cassidy Nicole Zaiontz

AUSTIN

David Arce Bustos

BANQUETE

Maria Luisa Cisneros

Emily Leann Guerra

BAY CITY

Brandon Jay Medina

BEEVILLE

Devin Harley Campos

Bryce Colton Foster

Abigail Michelle Nichols

BENAVIDES

Alejandro Jaime Dimas

BISHOP

Taylor Ann Benton

Taylor Shea Goldman

Adam Rey Gonzalez

Julianne Herrera

Jessica Erin Kelly

Victoria Isabel Pimentel

Sarah Nickole Reyna

Madalyn Danielle Ruiz

BROOKSHIRE

Joseph Daniel Hatcher

Sterling Mitchell Peay

BROWNSVILLE

Jessenia Amaro

Desirae Josephine Diaz

Aaron L. Garcia

Madison Carmela Guess

Jessica Hernandez

Alfonso De Jesus Mata

Jaqueline Nicole Parra

Manuel S. Rocha

BRYAN

Stephen Yarbray Johnson

BUDA

Orlando Villalpando

BULVERDE

Ashley Danielle Reeves

CEDAR HILL

Danae’ Zhanel Daste-Mccurdy

CLEVELAND

Micah J. Hare

COLLEGE STATION

Bailey Lynn Grunder

Kalar Jamaal Latin

CONROE

Ryan Eugene Chapman

Hayden Christopher Johnson

Shelby Lynn Sewall

CONVERSE

Analysa Leigh Munoz

COPPERAS COVE

Christopher Glen Lingo

CORPUS CHRISTI

Ricardo A. Amaya

Jeremiah Arredondo

Kwanae Imee Deshaun Brown

Daimien Josiah Campos

Matthew Daniel Castro

John Clement Craig

Sean Thomas Crosby

Kyleigh Danielle Davis

Damien Xavier De La Cruz

Marissa De Leon

Mackenzie Elizabeth Eden

Wyatt Mark Erben

Nicole Marie Escamilla

Benjamin Caudillo Galindo

Trent Stone Garcia

Jake Ryan Garza

Natalie N. Hartwick

Alessandra Celeste Herrera

Troy Daniel Jones

Aimee Jo Kasting-Trevino

Joshua Ray Lara

Frances Paola Lebron Figueroa

Britney B. Lopez

Alexandria Victoria Martinez

Alexander Medina

Benjamin David Mills

Aziel Arnoldo Moreno

Isaac A. Moreno

Scott Wun Park

Harley Denise Pena

Taylor Leona Rackley-Slack

Victoria A. Rowland

Desirae Nicole Saldana

Elias M. Sierra

Rodolfo Solis

Adeline Brooke Sowles

Rhianna Star Steelhammer

Christopher A. Straughn

Briana Marie Trejo

Leslie Marie Trevino

Jayde Christina Tschritter

Taylor-Marie Ruth Zamora

COTULLA

Abigail Marie Saldivar

CRYSTAL CITY

Mario Alberto Escobar

Gabriela A. Moncada

CUERO

Terri Kaye Tesch

CYPRESS

Jose Antonio Andrade

DEER PARK

Teague Beckham Sedtal

DENTON

Collin Ryan Culberson

DEVINE

Abigail Raye Whitaker

DONNA

Angie Molina

Alejandra Analysa Reyna

Cindy Sanchez

EAGLE PASS

Andres Gael Barreto

Jesus Alberto Castillon

Abraham De La Garza

Aaron Josue Garza

Kathleen Ramirez

Miranda KayLani Ramirez

Caleb Adrian Rodriguez

Remberto A. Samaniego

EDINBURG

Ramsey Amador

Armando Jesus Garza

Kayla Garza

Delilah R. Guerrero

Felisa Angela Lugo

Kayla Nicole Ramirez

Samantha Danielle Saenz

EDNA

Edna Hernandez

Emilio Hernandez

Zane Michael Strickland

EL CENIZO

Aracely Riojas

ELSA

Delilah Danielle Bernal

FALFURRIAS

Fenil Nileshkumar Bhakta

William Dane Marquez

Laryssa Natae Reyes

FALLS CITY

Luke Allen Shaffer

Mylee Paige Soliz

FLORESVILLE

Kaitlyn Nicole Smith

Nicola Jean Swenson

FREER

Camryn R. Rangel

FRISCO

Laura Ashley Barr

FULSHEAR

Luke Michael Guzzetta

GARCIASVILLE

Yazmine Salazar

GARWOOD

Michael Anthony Kalisek

GEORGE WEST

Raquel Marie Martinez

Dina M. Young

GRANGER

Sarah Elizabeth Hancock

HARLINGEN

Skylar Odin Delgado

Abel Christian Garza

Krystal Nicole Lopez-Washburn

Ashley M. Martinez

Leo Martinez

Emmanuel Abel Morales

Saul Velez

HEBBRONVILLE

Brandin Troy Carballo

Daniel O. Ramirez

Sandra N. Villarreal

HEMPSTEAD

Abraham William Sanchez

HONDO

Joe Duane Tarvin

HOUSTON

Isabella Grace Barboza

Joseph Anthony Cruz

Chidalu Chukwuezugo Nkwonta

Salvador Rivera

Jamie Patrisia Sanchez

Zuleyma Elizabeth Zometa

HUMBLE

Victor Contreras

INGLESIDE

Shawn Nicole Emmert

Dustin Briant Frazier

Audrey Nicole Rodriguez

KARNES CITY

Luke Garrett Doreck

KINGSVILLE

Mekhled Mmr Almutairi

Babatunde Toluwase Arowolo

Norma Jean Arteaga

Fernando Astaburuaga Gomez

Lilly Florence Baird

Misty Sunshine Barker

Michael Cerda

James David Gwo-Jian Chang

Yibonne Cortez

Jeannie Marie De La Rosa

Summer Madysin Elizondo

Jaeden Isaiah Espinoza

Denny Priscila Fidencio Sanchez

David Flores

Aliyah Kristine Garrido

Damon Edward Garza

Saray Garza

Mary Katheryn Olivia Godfrey

Samantha Lynn Gonzalez

Julia D. Guerrero

Sara Avery Hamblin

Angelica Maria Hinojosa

Trevor P. Holster

Angel Mmesomachukwu Ifegbo

Adolfo Angel Leon

Crystal Olivia Loera

David Isaiah Lopez

Margarita Martinez

Jonathan Tanner Maywald

Caitlin Nicole Moreno

Nicole Johnson Ortegon

Lacy Jane Powell

Emmie Katherine Purdy

Marisa Michelle Reyes

Hector Hunter Reyna

Lauren Gabriella Rodriguez

Alessandra Ruiz

Ezekiel Jesus Salazar

Joshua Michael Teague

Sadey Marie Thomas

Christopher Robert Tijerina

Willis Brandt Tinsley

Amelia Renee Trevino

Briceida Marlen Valencia

Julia Nicole Warren

LA JOYA

Octavio Montoya

LAGUNA VISTA

Mariana Elena Alvarado

LAREDO

Cecilia De La Garza-Oberhuber

Marcus Edward Delgado

Eric Xavier Gonzalez

Jacob Gonzalez

Angel Perez

Mario Alberto Saldivar

Joseph Anthony Sosa

Monica Janeth Vasquez

LOLITA

Daniel Omar Maldonado

LOS FRESNOS

Ileana Castillo

Emmanuel Ramirez

Matthew Isaiah Senteno

LYFORD

Marco Antonio Sotelo

LYTLE

Jack Rudolfo Hinshaw

MANVEL

Nathan Scott Francis

MATHIS

Nathaniel Rey Quinones

Crisanta Isabel Zambrano

Esperanza Anita Zambrano

MCALLEN

Justin Alejandro

Cirr Anan Leonzo Arredondo

Hector Javier De Leon

Francisco Gael Guerrero

Erika Danae Lopez

MERCEDES

Clarisa A. Bustamante

Thomas Lee Trevino

MISSION

Daniel Josias Alfaro

Isla Coronado

Maielah Davis

Tomas Mateo Galvan

Paul Wesley Mccoy

Destiny Lynette Quintero

Anthony J. Ramon

Tyler Anthony Ritchie

MONT BELVIEU

Shelby Stephen Battles

NEWARK

Olivia Dawn Zeigler

NURSERY

Joshua C. Trimm

ODEM

Xavier Rubio Drennon

Gabriella Nicole Gonzales

PALMHURST

Yesenia Govea

PASADENA

Thomas Anthony Gonzalez

Josue Isai Vasquez

PENITAS

Eduardo Perez

PHARR

Keyana L. Gauna

Oswaldo Soria-Cueto

PINEHURST

Cameron Cyann Dell Zubriate

PORT MANSFIELD

Eva Isabella Morgan

PORTLAND

Victor Gabriel Garcia

Gabriel Lloyd Taliaferro

Zachary Edward Valdez

PREMONT

Audrey Lynn Garza

Makenna Edleen Guerra

Matthew James Longoria

Jerardo Rodriguez

PROGRESO

Rolando Borjas

RAYMONDVILLE

Franklin Ishmael Brooks

Lorena Castillo

Mia Celeste Wetegrove

RIO BRAVO

Jessenia Moya

RIO GRANDE CITY

Oliver Orlando Barrera

Odette Fernandez

Joshlynn Michelli Flores

Maritza A. Gonzalez

Mia Nicole Gutierrez

Jazmin Hinojosa

Noe Morin

Jonathan Perez

RIVIERA

Manuel Pina

ROBSTOWN

Lizette Del Angel

Landyn Michael Flores

Salomon Emmanuel Gonzalez

Marcherita Jeanette Gray-Pritchett

Jacqueline Marie Mcclendon

Danny Thomas Noel

Olivia Fatima Peralez

Christopher Richard Reyes

Rigoberto Rosales

Joseph Anthony Saenz

ROMA

Krystal Itzel Cortez Cab

Mariella Y. Reyes

ROSHARON

Morgan Lynne Sellers

SAN ANTONIO

Elizabeth L. Montes

Micah Joel Nash

Ashley N. Peterson

Jackson George Teer

Eric R. Titzman

SAN BENITO

Quintan Sonny Alvarez

Daniel B. Cavazos

Ydaliah Guadalupe Delgado

Crissy Mae Diaz

Delyssa Danielle Garcia

Daniel A. Hernandez

Adolfo Montanez

Juana Villanueva

SAN DIEGO

Andrew Briones

SANDIA

Amanda Lisa Howe

Naomi Perez

Julia Anne Skinner

SANTA FE

Miranda Marie Shaffer

SANTA ROSA

Regina Renee Caballero

Juliet Flower Salce

SCHERTZ

Jackson Kyle Baack

SEBASTIAN

Aliah Alexis Garcia

SEGUIN

Gabriel Dylon Fogg

SINTON

Emily Manuela Revilla

Emily A. Zapata

SKIDMORE

Grady Walker Besancon

SMITHVILLE

Kendall Leigh Johnson

SPRING

Yuliana Nicole Castillo

SPRING BRANCH

William Nathaniel Stephens

STREETMAN

Jonathan Abraham Marfell

TAFT

Cristofer Ruben Lopez

Daniel Perez

Jonathan Paul Vera

THREE RIVERS

Jose Alejo Torres

Matthew Zamzow

VICTORIA

Kerigan Ruth Baumgartner

Riley Wayne Doerr

Johnathan Garcia

Dalton J. Kutach

Trevor James Reyna

Clayton Ross Wenske

WESLACO

Kylie Tatiana Diaz

Jonathan Martinez

Martin Thomas Sauceda

Melanie Torres

WHARTON

Elizabeth Carrie Stransky

WOODSBORO

Kelsey Rhea Morgan

Caden Wayne Rozacky

YORKTOWN

Harley Trest Davis

ZAPATA

Celinda C. Canales

Luis Eden Guerra

Jorge Martinez

PENNSYLVANIA

Franlleli Castillo-Salinas

ITALY

Elisa Carli

JAMAICA

Rashane Ricardo Javon Hibbert

KUWAIT

Salem Alhara

MEXICO

Renata Sarahi Canales Negrete

Ana Sofia Garcia Chazaro

Daniela Veronica Razo Reyes

NETHERLANDS

Sterre Fleur Moerdijk

NIGERIA

Regina Oluwabukunmi Olagunju

SOUTH KOREA

Wooseok Choi

ADKINS

Daylin James Wiederstein

AGUA DULCE

Ethan Sean Cavazos

ALAMO

Sandra Gabriela Fuentes

ALICE

Alberto Alvarado

Nicolas Gabriel Anzaldua

Brenda Jo Azocar

Mckayla Lynn Berry

Jasmine Naomi Blakeslee

Sara A. Cadena

Nadia Elaine Canales

Aaron Carbajal

Maedean Lorelei Cardenas

Kassandra Lee Castillo

Althahir Ceja

Bryanna Lynn Contreras

Noah Luke Estrada

Larisa Deliah Garcia

Iris Garza

Janet Marie Garza

Erica Hernandez

Joel Alfredo Lopez

Jesus Martinez

Melissa Anne Mccready-Kent

Valerie Aurora Muniz

Josette Pena

Robert Joshua Pena

Maritza Perez

Crystal Pearl Salinas

Marissa Iliana Trevino

Crystal Marie Trigo

Treston Dimas Trujillo

Lisa De La Paz Vela

ARANSAS PASS

Alyssa Hinojosa

Josue Rodrigo Lozano-Cantu

ARLINGTON

Ande R. Balson

ASHERTON

Analiz Mireya Cruz

Giselle Eustolia Villanueva

BAY CITY

Juan Roberto Lopez Estrada

BEEVILLE

Brieana Renee Casarez

Lilly Ann Hoggard

Teresa Marie Trevino

BENAVIDES

Jonathan Aaron Alaniz

Jose Alfonso Guzman

Jose Andres Hinojosa

Gerardo Joseph Monroy

Ruben Enrique Perez

BISHOP

Eliseo Carrales

Jessica Merree Garcia

Maya Marie Martinez

Hector G. Meza-Briones

Jonathan Lee Younker

BOERNE

Kyra Egan Bailey

Alan Floyd

BRACKETTVILLE

Delray Aaron Chavez

BROWNSVILLE

Elizabeth Nicole Abete

Reynaldo Espejo

Diego Antonio Gonzalez

Kaylie Lopez

Matthew Padilla

Alejandra Pena-Davila

Rafael Recio

Dayer Emilio Rivera

Lorena Sarahi Rivera

Allison C. Stachowiak

BRYAN

Lathan Michael Faulstich

Lizette Alma Turrubiartes Vela

BUDA

Samantha Suehay Landaverde

CANYON LAKE

Teresa Kristine Kaeppel

CARRIZO SPRINGS

Juan Antonio Garza

CEDAR PARK

Sydney Lynne Adair

Darby Gail Dugan

CHARLOTTE

Jenna Nicole Dillard

CHINA SPRING

Gabriel Scott Field

COLLEGE STATION

Pierre Atieh

Madison Nichole Flores

Chase Aaron Kramr

LaKarri Chervonn Nieto

Morgan Grace Penny

Aleigh Marie Wessels

COMFORT

Sara Catarina Galindo

CONCEPCIOIN

David Tanner Trejo

CONCEPCION

Saria Monique Guerra

Josef Marin Gutierrez

CONVERSE

Noel Renee Sherer

COPPERAS COVE

Angelica Montanez

CORPUS CHRISTI

Emily Francis Allen

Andrea Rose Alvarez

Ifeoluwa E. Arowolo

Melisa Avalos

Sydney Laine Barmore

Devon James Blankenship

Taylor Marie Borah

Anjelica Marie Cantu

Maeli Ruby Caudillo

Olympia Raquel Chavez

Olivia A. Cavazos

Savannah S. Cruz

Jacob Matthew Daniels

Valeria De La Cruz

Valerie N. Deleon

Belinda Faragoza

Abel Alexander Flores

Daniel T. Foreman

Alyssa Catherine Garcia

Alyssa Nicole Garcia

Daniela E. Garcia

Rebecca Diane Garcia

Keerstin Jean Garza

Steve Pedro Garza

Zoe Ann Garza

Alina Briseida Gomez

Daniel Gone

Michaela Lynn Gonzalez

Tristan Roberto Gonzalez

Shayla Marie Haiflich

Jacob A. Heflin

Ellen Grace Henry

Corrina Marie Hernandez

Olivia Renae Hernandez

Jacob Ryan Hinojosa

Alexis Hook

Severin Kai Manley

Luz Clarita Marquez

Anthony Martinez

Melissa N. Mata

Meredith Elizabeth Mcfall

Leilah Jaden Moreno

Shaunusty Reichelle Moten

Nicole Taylor Murphy

Rosemarie Amber Odvina

Vicente Alejandro Osornia

Shelbie Jamiesen Peal

Alexandra Sarahi Perez

Eric X. Perez

Miranda Kristine Pinon

Faith Adele Puente

Rikki Jo Ramos

Dakota Collin Roy

Carlos Ruiz

Cielo Angelica Saenz

Derek Rey Saenz

Gabriella Lucia Salinas

Natalie Nicole Salinas

Daniel Sandoval

Kennedi Claire Silmon

Abrianna Amelia Soliz

Nicolas Joseph Torres

Juliana Pilar Vasquez

Jalen Alexander Williams

CORSICANA

Levi Ryan Smith

COTULLA

Brandon Lee Casillas

CRYSTAL CITY

Rodolfo Alejandro Gallegos

DEL RIO

Melissa Rios

David Lee Zamora

DEVINE

Victoria Rose Whitaker

DONNA

Brandon Rey Alvarado

Brittany Rae Cano

Alejandra Hernandez

Wendy Salazar

DRISCOLL

Adrianna Rahae Colunga

Mauricio Guzman

EAGLE PASS

Kassandra Lynn Alamillo

Kaylee Ann Alamillo

Alejandro Bagioli

Claudia D. Cervantes

Marco Antonio Guerrero

Heidi Melissa Guzman

Armando Monsivais

Gabriella Dolores Olivas-Arroyo

EDCOUCH

Omar Chavarria

Aulyzaundra Mariah Ortiz

EDINBURG

Jimmy Dillon Burrows

Jessica Janette Carrizales

Andrea Consuelo Garcia

Alan Mauricio Hernandez

Rosaura Hernandez

Josie Valeria Lazos

Jaden Muhammad

Jalen Muhammad

Jacob Andrew Paez

Marco Antonio Pequeno

Bryan Joel Pizarro

Alexa Lianne Vargas

EL PASO

Annelise Victoria Dominguez

Ricardo Ivan Parson

ELGIN

Twyla Jo Osborne

ELSA

Stephanie Alie Rodriguez

FALFURRIAS

Cristina Marie De Leon

Zachary L. Guerra

Tyler John Larraga

Rebecca Moya

Sabrina Nicole Perez

Megan Renee Vasquez

FALLS CITY

Matthew W. Stulting

FORT WORTH

Tam Nhu Tran Nguyen

FREER

Fabian Abelardo Bazan

Krishna Manoj Gandhi

Andrew James Hall

Micaela Alita Palacios

GEORGE WEST

Kailee Jade Lugo

GONZALES

Trinity Liv Aguero

GRAHAM

Caitlyn Brooke Henderson

HARLINGEN

Yvette Mari Abundiz

Brianna Aylin Banda

Amanda Jo Cadenas

Daniella Maritza Cantu

Yasmin Rose Cantu

Lorena Carrillo

Braulio O. Chavarria

Zoe A. Garcia

Trent Monroe Gilbert

Trevor William Gilbert

Seraphim Grant

Edward Justin Guerrero

Jewelie Arianna Lujan

Samantha Royann Pena

Alejandra Ramirez

Paige Lee Stanko

HEBBRONVILLE

Kristina Renee Galvan

Jennifer Silguero Gutierrez

Liana Anai Herrera

Zelma Lee Perez

Abraham Puig

Alfredo Ademar Renteria

HIDALGO

Debra Aguilar

Nicole Marie De La Garza

Ilde Edith Vivero

HIGHLANDS

Nathan James Loose

HOUSTON

Alejandrina Lea Castro

Kingsley C. Ejiofor

Andrea Elizabeth Esqueda

Javier Guillermo Gonzalez Lima

Karen Patricia Urbina

Emilio Villarreal

INGLESIDE

Lindsey Elizabeth Jaime

Jaxon Blayne Mabile

Claudia E. Martinez

Makayla Dawn Shuck

KARNES CITY

Kaitlyn H. Luna

KATY

Jared Alan Salazar

KEMPNER

Jaylin Jamaal Smith

KENEDY

Chance Regmund Chesser

KINGSBURY

Brent Aaron Engelke

KINGSVILLE

Alamir Ghanem Ahmad Alghanem

Matthew Isael Almaraz

Flor D. Alvarez

Jose Gabriel Avelar

Araceli Alejandra Bazaldua

David Lee Beltran

Leslie Marie Benavidez

Disha H Bhakta

Kimberly Ann Brinkhaus

Frankie Elizabeth Brown

Abiel Buruato

John Ira Bush

Tyler Cadwell

Andrea Raquel Cantu

Veronica Cantu

Megan Aline Carbajal

Lucas A. Cavazos

Demetrio Cuahc Chapa

Kieara Leocadia Cruz

Jennifer Demoss

Leonie Awa Marie Parsine Diagne

Irie Lianiz Estrada

Markim Ricardo Martin Felix

Eric Anthony Garcia

Nerisa L. Garcia

Jaquelin Garza

Samantha Jo Gerragauch

Cassandra Kae Gomez

Jordan Michael Gonzalez

Daniel Gutierrez

Sophia Nicole Hamm

Macala Lee Herrera

Clarissa Renae Hinojosa

Jacqueline Holliday

Hannah Joy Howard

Jessica Felicia Lerma

Joshua Michael Macareno

Kennishah John Maddux

Matthew Julian Martinez

Joaquin Massa

Gabriel Hiram Maysonet

Matthew Lee Medley

Katelyn Alexa Mendez

Olivia Jordan Mendoza

Mariah Sierra Mercado

Alona Marie Minchin

Hayley Ariana Morin

Pete A. Murillo

Arnoldo Rogelio Navarro

Eloy Gaston Ozuna

Amber Rae Perez

Victoria Christeen Pina

Adriana Quiroz

Daniel Ramirez

Angel Marie Reyes

Ernesto Ricardo Reyna

Matthew Omar Rodriguez

Marisabel Rojas

Leslie Renee Rosales

Alexa Ruiz

Elisa Isabel Salinas

Gino Angelo Sanchez

Charles Creed Smith

Jon Marc Stillwagon

Alyssa Nicole Trejo

Natalie Nicole Trevino

Tinh Shelly Trinh

Annette Marie Vara

Kirsten Brooke Wallace

LA FERIA

Miguel Angel Cobarrubias

Joe Anthony Landaverde

Rae Topacio Martinez

LA GRULLA

Mario Alan Rodriguez

LA VERNIA

Cesilee Marie Mokry

Madelyn Irene Wallace

LA VILLA

Ethan Daniel Duarte

LAGUNA VISTA

Madison Bernice Ramos

LAREDO

Victoria Alexis Amador

Jose Alfonso Camacho

Katelynn Marie Dominguez

Veronica Garcia

Brian Jesus Gomez

Angel Gabriel Mendoza

Luis Joshua Perez

Monica Alejandra Perez

Angela Illiana Ramirez

Christopher Alexander Trevino

Viola D. Valdez

Kasandra D. Vasquez

Javier Vazquez

LEAGUE CITY

Christofer Ethan Sides

LEANDER

Byron Zachary Mack

LINN

Edgar Enrique Villasano

LORENA

Nathan Travis Melton

LOS FRESNOS

Elivier Aguirre

Adriel Araguz

Nicole Desiree Garcia

Jacquelyne Garcia Torres

Ray Ernest Lopez

Amanda Crystal Perez

Leah I. Ramos

Annalisa Solis

LYFORD

Leonor Sirene Cabrera

Nadia Ann Flores

Miguel Angel Macias

Araceli Mireles

Miranda Ramirez

Jasmine Star Trevino

MAGNOLIA

Ryann Elizabeth Ely

MALAKOFF

Peter Joshua Cole

MATHIS

Marissa Lynn Delbosque

Sergio Jose Farias

Esperanza Rodriguez

Juan Leonardo Zambrano

MCALLEN

Olivia Victoria Calvillo

Gabriela Alyssa Garcia

Guillermo Gutierrez

Juby Jane Gutierrez

Alejandra Ruby Hernandez

Chelsey Danielle Johnson

Brandi Alexandra Lugo-Zapata

Alexa Luna

Jacob Quintanilla

Jayleen Jazmine Quintero

Lizbeth Salinas

Aria Grace Shirah

Samantha Trevino

MCKINNEY

Anissa Michelle Lechner

MERCEDES

Jose Alejandro Adame

Angelica Casas

Audrey Michelle Cody

Hiromi Xiomara Diaz

Cynthia Renee Garcia

Giovanna Jayet Hernandez

Julia Cecilia Perez

Odalis Ramirez

MERKEL

Alyssa Jordyn O’Malley

MISSION

Raquel Cruz

Pedro Garza

Sean Nathan Martinez

Dianey Mendoza

Kenia Carolina Montoya

Ariana Sarith Pena

Karen Edith Ramirez

Nayery E. Rocha

Alexa Iliana Rodriguez

Katheryne Elizabeth Rodriguez

MISSOURI CITY

Hunter Andrew Collins

MOULTON

Breanna Marie Berger

NEW BRAUNFELS

Grace K. Gettys

NORDHEIM

Aubrie Leann Ruppert

ODEM

Adam Herrera Lopez

Savannah Lia Olson

Emily Rose Witten

ORANGE GROVE

Jasmine Alicia Garcia

PALACIOS

Logan Grant Crow

PARIS

Shelby Tylar Becker

PENITAS

Daniela Alejandra Acosta

Hasjana Mychile Reyes

PETTUS

John Robert Hodge

PHARR

Jacqueline N. Guerrero

Jose Reynaldo Gutierrez

Jennifer Robles

Sofia Michelle Saldana

PORT ARANSAS

Julia Christine Flood

Sarah Jesica Harder-Neely

PORT LAVACA

Adrienne Ashley Pena

PORTLAND

Izabella Chapa

Fabiola Andrea Diaz-Cintron

Saide Grace Heiner

PREMONT

Sabestian Rene Chapa

Jesus Raul Guerra

Edgar Ivan Villanueva

RAYMONDVILLE

Jose Ricardo Guajardo

Guadalupe Hernandez

Yazmin Yadira Hernandez

Erica Anne Salinas

Victor Villarreal

RED ROCK

Daniel Andres Franco

RIO GRANDE CITY

Ximena Lee Alaniz

Josie Lynn Chapa

Gisselle Mercado

Paulina Clara Villalpando

RIO HONDO

Anika Ali Alvarez

Jose Garza

Justin Daniel Trevino

RIVER OAKS

Sylvia L. Rodriguez

RIVIERA

Simon Ross Poe

Nelson David Saldana Reyes

ROBINSON

Kylee Breann Hendrix

ROBSTOWN

Alexandria Alyssa Aranda

Brian K. Briones Jr.

Jesus F. Cisneros

Stephanie Marie Cruz

Larry Escareno

Amber Garcia

Ana Gabriela Gonzalez

Gilberto Medellin Gonzalez

Larissa Gonzalez

Michael Gonzalez

Theresa Galvan Hernandez

Andrea C. Longoria

Danielle Corine Platz

Daniella Ramos

Rena Nichole Ross

Aylin Rubio

Victoria Carolina Verdin

ROCKPORT

Cole Wyatt Williams

ROMA

Grace Michele Canales

Nytza Abigail Escobar

Rolando Garcia

Stephanie Lopez

ROSENBERG

Brissa Acevedo

ROUND ROCK

Carter Wayne Poulson

SAN ANTONIO

David Calvillo

Kristin Nicole Grabow

Tammy Jo Alyse Grohman

Emily Lynn Guerrero

John Bryce Hamilton

Rory Emilia Herrera

Sebastian Damitrix Martinez

Sarah A. Montes

Demitrius Diane Rayos

Presley D. Smith

Matthew G. Spencer

Madeleine Anne Stolzer

Amanda Elizabeth Tapia

Kristine Torres

Mariah Faith Torres

Clarissa Renee Vargas

SAN BENITO

Olivia Alvarado

Laura Mireya Avila

Erica Esquivel

Abigail A. Hernandez

Katie Lynn Pedraza

Ananda Janean Ramirez

Jorge L. Rivera

SAN DIEGO

Lory Ann Hinojosa

Shelsy Leann Lopez

SANTA ELENA

Joseph Warren Cruz

SANTA ROSA

Lillian Marie Jaramillo

SEABROOK

Alessia Rojas

SEBASTIAN

Devon J. Mendoza

Celeste Rodriguez

SIMONTON

William Nicholas Oliver

SINTON

Awbrie Faye Bess

Ashley Ann Johnson

Julia Grace Torres Martinez

SKIDMORE

Dianne Margaret Martinez

Jose A. Valencia

SOMERSET

Frank Brittian Stinson

SPRING

Jared Anthony Arellano

William John Kinyo

STAFFORD

Manuel Antonio Hinojosa

Sasha M. Quiles

Julisa Victoria Viramontes

SUGAR LAND

Paracleta Chiagozigom Nnadi

Caleb Andrew Reed

TAFT

Michael Fabian Vara

Bryson Lee Ward

THREE RIVERS

Brooklyn Leigh Lamprecht

Trinity J. Reyna

TOMBALL

Jasreen Kaur Dhillon

TYNAN

Britnie Briseyda Briseno

UNIVERSAL CITY

Peter Jerome Marbach

UVALDE

Llewyn Embers

VICTORIA

Denisse Andrea Delacruz

Jessica Jade Johnston

Branton William Rainey

Olivia Michele Valenzuela

Kevin Zeidan

WEIMAR

Daniel Rodriguez Castillo

WESLACO

Ninfa Aza

Jacob Micheal Cavazos

Joseph Andrew Garcia

Aksel Jair Gomez

Enisa Dominguez Gonzalez

Marleen Nicole Loera

Emylee Louise Priem

Amy Michelle Ramirez

Cassie L. Roman

Chantal I. Roman

Jessica Lizzette Varela

WOODSBORO

Haylee Lavonne Castro

WYLIE

Cheryl Ann Coker

YANCEY

William Gage Hudspeth

YOAKUM

Blake Rylie Gordon

Michael Jeff Robbins

Mario Salazar

ZAPATA

Elsa A. Alvarez

Carlos Javier Tovar

Clarissa L. Villarreal

ARIZONA

Makena Marie Riggs

CALIFORNIA

Qyntyn Marcell Pilcher

NEVADA

Georgia Ann Adaobi Ohiaeri

OHIO

Abdullah Majz Alotaibi

GABON

Thomas Heriberto Leach

PERU

Arantza Valentina Armas Ugas

VIETNAM

Linh Cao