UHV Announces Spring President’s, Deans’ Lists

The University of Houston-Victoria has released the names of undergraduate students who made its spring 2021 President’s and Deans’ lists.

The President’s List honors undergraduates who earn a 4.0 grade-point average on all work completed during the spring semester. To qualify for the Deans’ List, undergraduates must earn at least a 3.5 grade-point average.

The recognitions are awarded each fall and spring semester. A minimum of nine semester hours is required. Any student who earns a grade of “Incomplete,” D or F during the semester is excluded from consideration.

Below is a list of students by school who made each list and their home cities. Students who qualified for the President’s List automatically made the Deans’ List and are not listed twice.

School of Arts & Sciences

President’s List

Faisal Ishaque, Alief

Alessandra Razo, Alton

Madison Wilkins, Anahuac

Ariana Prado, Austin

Daena Coreas Delgado, Bay City

Arthur Nguyen, Baytown

Jennifer Stasney, Beasley

Christopher Payne, Beeville

Mollee Henicke, Berclair

Sarah Lara, Blessing

Gabrielle Licerio, Bloomington

Dominique Crespo, Brookshire

Jory Walker, Bulverde

Gillian Gonzalez, Chula Vista, Calif.

Sarah Forde, Corpus Christi

Seneese Vazquez, Crystal Beach

Karen Gonzales, Cuero

Kylie Lopez, Cypress

Melanie Marmion, Cypress

Delmy Rodriguez, Cypress

Kimberly Shuck, Cypress

Brianna Williams, Dallas

Sonia Mata, Edna

Kaley Pesek, Edna

Dysocheata Van, Edna

Zachary Wittnebert, Edna

Amy Zarate, Edna

Julie Matthews, El Campo

Daphne Henze, Elgin

Keiundra Jones, Fort Worth

Amanda Martinez, Fulshear

Jessica Marshall, Garwood

Brynna Billo, Goliad

Rebecca Johnson, Goliad

Daniel Perez, Goliad

Madelyn Reitz, Goliad

Emilee Whitehead, Goliad

Cutler Zamzow, Goliad

Denise Eliserio, Harlingen

Salma Almasri, Houston

Frederica Amfo, Houston

Shawntil Bailey, Houston

Wendy Clark, Houston

Samantha Cortez, Houston

Rebecca Crew, Houston

Alicia Duncan, Houston

Kenneth Eyemi, Houston

Margo Fabian, Houston

Christian Garcia, Houston

Genice Goodwin, Houston

Nora Gwe, Houston

Naz Hussain, Houston

Loc Le, Houston

Cristian Martinez, Houston

Maria Mendez, Houston

Sarah Miller, Houston

Kevin Moreno, Houston

Nincol Perez, Houston

Michelle Sterling, Houston

Juanita Tamuno, Humble

Shelley Baker, Inez

Joan Williams, Irving

Lauren Carter, Jersey Village

Sakeena Ahmed, Katy

Mohamed Assakkali, Katy

Neisha Ayala, Katy

Thien Kim Bui, Katy

Kayin Burnett, Katy

Helen Catalan, Katy

Valian Charles, Katy

David Cho, Katy

Cody Goeser, Katy

Hannah Konvicka, Katy

Tammy Lerma, Katy

Jennifer Lods, Katy

Kyla McClean, Katy

Hannah Murdick, Katy

Kevin Pham, Katy

Daniel Pittman, Katy

Gray Pruet, Katy

Mercie Ratcliff, Katy

Mahnoor Raza, Katy

Ali Siddiqui, Katy

Jessica Sinay, Katy

Kathryn Studtmann, Katy

Kamylle Tan, Katy

Jordan Wells, Katy

Laura Wiik, Katy

Aobo Zhou, Katy

Marisa Infante, Kenedy

Zane Gibson, La Porte

Lucero Gonzalez, La Ward

Taryn Rodriguez, Live Oak

Selma De Luna, Longview

Rosie Suarez-Pinedo, Manor

Meghan Matcek, Marble Falls

Arman Ameri, Missouri City

Madeline Gadway, Needville

Keely Kennedy, Needville

Jose Gonzalez, Nixon

Kean Tran, Palacios

Heather Callaway, Pasadena

Krisheena Stewart, Pearland

Jessica Maldonado, Pettus

Thu Trang Phan, Pflugerville

Candice Garza, Port Lavaca

Jenna Weaver, Port Lavaca

Nallely Cordero, Refugio

Mir Bar, Richmond

Briana Brady, Richmond

Sean Cozart, Richmond

Lizette Diaz, Richmond

Mariam Ghazi, Richmond

Roman Herron, Richmond

Cullen Hubble, Richmond

Jahid Nazari, Richmond

Brittany Pyke, Richmond

Adri Ramos, Richmond

Michelle Ross, Richmond

Karen Ramirez, Roma

Claudia Bustos De Watkins, Rosenberg

Nicole Lintz, Rosenberg

Laura Sugawara, Rosenberg

Jordan Allison, Round Rock

Jordan Bryan, Runge

Fay Lewis, San Antonio

Charity Pabon, San Antonio

Viviana Puente, San Antonio

Angelica Vigil, San Antonio

Bryan Rojas, San Perlita

Jared Janicek, Sealy

Andrew Tomek, Shiner

Bethany Copple, Simonton

Elia Sanchez, Sinton

Andrei Rotariu, Spring

Garrett Grahmann, Sugar Land

Jennifer Ngo, Sugar Land

Elisha Nix, Sugar Land

Michelle Siddiqui, Sugar Land

Sujata Sinha, Sugar Land

Harmanpreet Grewal, Thorndale

Freja Magnussen, Vallensbaek, Denmark

Brooklyn Adams, Victoria

Daesha Barefield, Victoria

Lauren Bond, Victoria

Ariel Carmona, Victoria

Frank Casillas, Victoria

Dominique Cavazos, Victoria

Michelle Chavez, Victoria

Monserrat Chihuaque Alcantar, Victoria

Joann Coy, Victoria

Charles Farrior, Victoria

Jesse Garcia, Victoria

Maegan Garza, Victoria

Shelsey Gonzales, Victoria

Ashton Grones, Victoria

Kinlee Haschke, Victoria

Karleigh Hill, Victoria

Jaclyn Jeffers, Victoria

Amber Koch, Victoria

Avery Krohn, Victoria

Thanh Le, Victoria

Sarah Leggett, Victoria

Laci Lovel, Victoria

Consuelo Luna, Victoria

Mckinzi Mchenry, Victoria

Autumn Means, Victoria

Esteban Mendez, Victoria

Dakota Miller, Victoria

Nicholas Montelongo, Victoria

Jessica Nino, Victoria

Alexandra Paulsen, Victoria

Cynthia Perez, Victoria

Ariana Pineda, Victoria

Javier Ramirez, Victoria

Brandi Ramos, Victoria

Magdalena Rincon, Victoria

Jocelyn Rodriguez, Victoria

Patrick Rodriguez, Victoria

Jorge Saenz, Victoria

Sarah Stanaland, Victoria

Samantha Townsend, Victoria

Michael Tran, Victoria

Jocelyn Villafranca, Victoria

Keir Walker, Victoria

Emily Woods, Victoria

Zheng Yie Yap, Victoria

Abigail Young, Walton

Emili Storey, Wharton

Triciajo Anklam, Yorktown

Deans’ List

Kristine Frith, Allen

Tori McCoy, Aransas Pass

Renee Flores, Austin

Jacob Garza, Austin

Linda Lamar, Austin

William Dowell, Bay City

Joel Mejias, Bay City

Carlos Escamilla, Beeville

Janice Hollon Brown, Beeville

Marcos Guerrero, Bloomington

Ryley Reyes, Bloomington

Alondra Salinas, Bloomington

Matthew Salinas, Bloomington

Chelcie Parker, Boling

Kelsey Schimcek, Boling

Sean Jackson, Brookshire

Mariano Ramirez, Brownsville

Billie Salazar, Brownsville

Keondria Matthews, Channelview

Jaira Jenkins, Converse

Justin Mireles, Corpus Christi

Justin Norman, Corpus Christi

Lia Bullock, Cuero

Ivana Resendiz, Cuero

Hayden Janner, Cypress

Derek Lewis, Cypress

Eliana Mouline, Cypress

Shameen Serial, Cypress

Terra Wolf, Cypress

Allyson Castro, Damon

Christian Rodriguez-Prestridge, Del Rio

Savannah Smith, Denton

Cristela Alejos, Eagle Pass

Esly Morales, East Bernard

Kayla Barton, Edna

Logan Crane, Edna

Brynna Farquhar, Edna

Madeline Wright, Edna

Jared Cook, El Campo

Jazmin Cordova, El Campo

Brian Huggins, El Campo

Christopher Janda, El Campo

Lorena Ramos, El Campo

Shavonne Shorter, El Campo

Steban Ramos, Fannin

Alexis Riley, Floresville

Isabel Olvera, Forney

Andres Chen, Fulshear

Mikayla Glover, Fulshear

Melissa Solis, Fulshear

Anna Mendez, Ganado

Stasha Williamson, Gatesville

Andrew Davila, Glen Flora

Kileigh Boggess, Goliad

Christian Boyd, Goliad

Karli Buenger, Goliad

Sarah Deluna, Goliad

Gracey Hoefling, Goliad

Mateo Martinez, Goliad

Daniel Perez, Goliad

Jensen Salge, Goliad

Gabriel San Miguel, Goliad

Beatriz Segura Romero, Gonzales

Emi Ruiz, Harlingen

Benjamin Lake, Helotes

Mariah Castillo, Hillsboro

Noemi Bustamante, Houston

Tameka Combs, Houston

Aarone Giles, Houston

Jasmine Harris, Houston

Jennifer Hernandez, Houston

Allina Husain, Houston

Jaina Kiley, Houston

Lucretia Littleton, Houston

Leo Marquette, Houston

Mwamba Mlondani, Houston

Michael Palanog, Houston

Ashley Pelton, Houston

Lauren Sanchez, Houston

Alvin Sexton III, Houston

Daniel Villarreal, Houston

Rosa Villatoro, Houston

Porsha Woods, Houston

Eduardo Zurita, Houston

Amanda Ament, Inez

Jennifer Mann, Inez

Tiara Vazquez, Inez

Conner Ardoin, Katy

Neisha Ayala, Katy

Cassidy Conway, Katy

Kiana Crawford, Katy

Spencer Elliott, Katy

Ayleen Esparza, Katy

Katlyn Galvan, Katy

Kendal Gillentine, Katy

Paul Gomez, Katy

Kevin Halili, Katy

Emily Hall, Katy

Olga Honbo, Katy

Ademola Kolawole, Katy

Spencer Miller, Katy

Dhruv Narang, Katy

Blake Noland, Katy

Katherine Saravia Sorto, Katy

Sonita Sokhal, Katy

Blessing Sunmola Shina, Katy

Daniel Teran, Katy

Brenda Torres, Katy

Priscilla Trevino, Katy

Jodelle Tucker, Katy

Rachel Williams, Katy

Jennifer Williams-Linder, Katy

Saeideh Zare, Katy

Nichalia Wilson, Killeen

Andrea Petrie, League City

Hannah Jones, Lindale

Jaylen Derr, Little Elm

Tyler Law, Lufkin

Aimee Bartlett, Luling

Jenna Alvarado, Mansfield

Estelle Flanagan, McKinney

Joshua Moon, Missouri City

Ruth Sturhan, Missouri City

Justin Wright, Missouri City

Dylan Modzelesky, Natalia

Ana Aguilar, Needville

Kimberly Ashburn, Needville

Leocadia Flores, Palacios

Miguel Gutierrez, Palacios

Anh Xuan Pham, Palacios

Maria Solorio, Placedo

Samuel Joe-Ibekwe, Plano

Kristy Surprenant, Plumas Lake

Deborah Daniels, Port Lavaca

Jocelyn Garcia, Port Lavaca

Alexis Pham, Port Lavaca

Kelli Ressmann, Refugio

Sydney Summerville, Refugio

Maycee Wright, Refugio

Sarah Ann Archibong, Richmond

Kamden Cushman, Richmond

Penny Leal, Richmond

Grace Melder, Richmond

Octavius Rivera, Richwood

Claire Aoueille, Rockport

Brenda Vazquez, Rosenberg

Jordan Reece Stanley, Rosharon

Michael Aleman, San Antonio

Quinton Burke, San Antonio

Darinae Dixon, San Antonio

Gail Nolan, San Antonio

Madeleine Pena, San Antonio

Ashwin Raman, San Antonio

Melinda Reyes, San Antonio

James Singleton, San Antonio

Anahi Veloz, San Antonio

Maritza Weatherly, San Leon

Kristina Otto, Schulenburg

Hally Galvan, Sealy

Sean Berger, Shiner

Lars Schnell, Sugar Land

Cerrington Massey, Sweeny

Melenie Niemeyer, Sweeny

Elizabeth Ajih, Victoria

Marissa Camargo, Victoria

Jennifer Chambers, Victoria

Emilio Cisneros, Victoria

Nina Cooper, Victoria

Earl Felix De Jesus, Victoria

Reese Ethier, Victoria

Tristine Galvan, Victoria

Christian Garcia, Victoria

Gabriela Garza, Victoria

Emiliano Garza, Victoria

Victoria Gomez, Victoria

Nicole Gonzales, Victoria

Latangela Graham, Victoria

Elizabeth Kvinta, Victoria

Carmen Leos, Victoria

Consuelo Leos, Victoria

Elizabeth Montes, Victoria

Madison Nieto, Victoria

Maribel Pena, Victoria

Mallory Perez, Victoria

Mark Perez, Victoria

Amanda Plata, Victoria

Antonia Ramirez, Victoria

Jose Ramirez, Victoria

Ryan Ramsey, Victoria

Kynedei Ross, Victoria

Mariah Salazar, Victoria

Nadine Sanchez, Victoria

Heidi Shook, Victoria

Aubree Sklar, Victoria

Emily Smith, Victoria

Daniel Smith, Victoria

Tamera Steele, Victoria

Harleigh Stelle, Victoria

Aubrey Williamson, Victoria

Kenneth Wilson, Victoria

Angela Winn, Victoria

John Withers, Victoria

Zachary Zachary, Victoria

Victoria Zamarripa, Victoria

Cheryl Bufford, Waller

Kaitlyn Felix, Wharton

Robyn Gusman, Wharton

Rafael Segura, Wharton

Joslynn Ornales, Yoakum

Jazmyn Rivera, Yoakum

Jennifer Filip, Yorktown

School of Business Administration

President’s List

Giselle Hernandez, Austin

Edgar Loza, Austin

Erika Gonzalez, Brookshire

Abigail Miller, Brookshire

Laurie Condon-Wootton, Cypress

Lily Dinsmore, Cypress

Jennifer Green, Cypress

Elbony Haywood, Cypress

Oanh Ngo, Cypress

Karsen Doyle, Edna

Mario Hernandez, Edna

Audrey Anderson, El Campo

Jennifer Svetlik, El Campo

Roberto Maldonado, El Paso

Michael Rogers, Gainesville

Madison Benavides, Ganado

Kayla Gerald, Ganado

Haylie Hicks, Ganado

Edith Rangel-Almeda, Ganado

Kayla Stock, Goliad

Cynthia Finch, Gonzales

Dashlyn Riveros, Hockley

Mariam Aly, Houston

Samira Aly, Houston

Jessica Anderson, Houston

Antonio Hernandez, Houston

Navjot Kaur, Houston

Jay Keeling, Houston

Adriana Marinez, Houston

Amber Murphy, Houston

Michelle Navarrete, Houston

Phuong Nguyen, Houston

Trinh Nguyen, Houston

Jennifer Ochoa, Houston

Anh Phan, Houston

Julio Rodriguez, Houston

Steffi Rodriguez, Houston

Frederick Slattery, Houston

Jessica Janis, Inez

Cynthia Amaya, Katy

Alma Ashan, Katy

Kevin Caldwell, Katy

Vy Cao, Katy

Evelin Cruz, Katy

Sarah Kizer, Katy

Kevin Laurente, Katy

Aide Maldonado, Katy

Jessiele Christine Manzano, Katy

Anel Miljkovic, Katy

Christina Nejabat, Katy

Annie Nguyen, Katy

Olusegun Olasoji, Katy

Om Patel, Katy

Cesar Pineda, Katy

Ludane Raymond, Katy

Delmy Rivera Almendarez, Katy

Manuel Rodriguez, Katy

Cynthia Silva, Katy

Maria Valdez, Katy

Asusena Villegas, Katy

Tammy Cannon, Kingsville

Kim Anderson, Nassau, Bahamas

Dara Gomez, Pettus

Alexis Cruz, Port Lavaca

Haley Kemper, Port Lavaca

William Paton, Portsmouth, GBR

Michelle Chavero Rodriguez, Richmond

James Miller, Richmond

Christopher Mitchell, Schulenburg

Justin Hoffpauir, Sealy

Thomas Terrazas, Spring

Jennifer Say, Stafford

Logan Creech, Sugar Land

Ashley Hilliard, Sugar Land

Kuang-Yu Hou, Sugar Land

Jessica Melchor, Sugar Land

Farah Noorali, Sugar Land

Amanda Shah, Sugar Land

Benjamin Hayes, Tomball

John Nelson, Tomball

Angela Salazar, Tomball

Kenia Valdes, Tomball

Lino Gonzalez, Victoria

Haitham Halim, Victoria

Mia Lerma, Victoria

Kaylle Lopez, Victoria

Bianca Singh, Victoria

Anisa Veralin, Victoria

Connagh Wilks, Victoria

Jasmine Valdez, Wharton

Connor Hethcoat, Yorktown

Deans’ List

Jessica Rhodes, Angleton

Christina Soto, Bay City

Linda Miller, Beeville

Joseph Portilla, Bloomington

Maddy Zendejas, Bloomington

Mark Bergquist, Brookshire

Robert Radford, Brookshire

Hira Rizvi, Brookshire

Kaytlyn Tanaka, Buda

Nicholas Guzman, Corpus Christi

Adrian Vargas, Cuero

Maria Inestroza, Cypress

Betsy Aguirre-Lara, Cypress

Cassandra Alexander, Cypress

Guinevere Dykes, Cypress

Amna Farooq, Cypress

Gabriela Herrera, Cypress

Eric Lara, Cypress

Ngoc Nguyen, Cypress

Jessica Truong, Cypress

Jorge Aguilar, Dallas

Adriana Razo, Del Valle

Alyssa Kisiah, Edna

Meghan Kucera, Edna

Chedrick Robinson, Edna

Victor Meza Hernandez, El Campo

Raven Owens, El Campo

Nancy Book, Fresno

Taylor Day Waller, Fulshear

Haylie Hicks, Ganado

Abigail Enos, Goliad

Dustin Mayo, Hallettsville

Kareema Albodrees, Houston

Christina Burr, Houston

Naomi Ekine, Houston

Adrianna Estrada, Houston

Zannatul Ferdous, Houston

Gioanna Flores, Houston

Katherine Fumagalli, Houston

Raphael Gallegos, Houston

Maria Garza, Houston

Yoseline Gutierrez, Houston

Brian Hart, Houston

Robert Higby, Houston

Karina Hoang, Houston

Truc Le, Houston

Fabio Montano, Houston

Katerin Morales, Houston

Maia Morgan, Houston

Michael Murphy, Houston

An Ngo, Houston

Trang Nguyen, Houston

Karen Palacios, Houston

Nsenganivyizigiro Samuel, Houston

Anthony Serrano, Houston

Arnisha Short, Houston

Oneika Smith, Houston

Dat Ta, Houston

Ebony Tillis, Houston

Lily Wu, Houston

Noah Zamora, Huffman

David Brown, Inez

Kyle Al-Barbarawi, Katy

Noah Al-Barbarawi, Katy

Hannah Bain, Katy

Jonathan Bartley, Katy

Elizabeth Bashorun, Katy

Maxx Boger, Katy

Jessica Brockman, Katy

Kristian Condinato, Katy

Sammie Dong, Katy

Angela Dupont, Katy

Sophia Echavarry, Katy

Tamera Felder, Katy

Jan Hendrick Gadia, Katy

Joanne Gelsomini-Alley, Katy

Jowelle Habou, Katy

Alexandra Hawk, Katy

Cody Hebert, Katy

Damon Herrera, Katy

Kathleen Hsu, Katy

Blake Hubble, Katy

Thi Le, Katy

Fang Li, Katy

Diana Lopez, Katy

Tony Martinez, Katy

Andrew Mejia, Katy

Abdon Mendez, Katy

Nichole Murray, Katy

Gabriel Navarro, Katy

Luis Nieves-Gonzalez, Katy

Emmanuella Osobase, Katy

Reiniel Perez, Katy

Haley Pham, Katy

Kevin Poche, Katy

Jessica Ponton, Katy

Aisha Raji, Katy

Jack Sackett, Katy

Courtney Sanders, Katy

Austin St Julien, Katy

Krista Warnock, Katy

Kelli Dorsett, Magnolia

Rebekah Gomez, Missouri City

Ariel Holt, Missouri City

Nova Serrano, Missouri City

Eli Romero, Needville

William Stoeltje, Needville

Judith Ballines, New Braunfels

Seth Wynne, Nixon

Joshua Diaz Navarro, Pattison

Hailey Gallagher, Pettus

Charles Chavez, Pflugerville

Blas Garcia, Pflugerville

Samantha Zavaleta Ocampo, Pflugerville

Jacob Flores, Pharr

Man Giang, Pharr

Andrie Castillo, Port Lavaca

Summer McFarlin, Port Lavaca

Dawn Hernandez, Refugio

Janelle Acevedo, Richmond

Mahmoud Bachir, Richmond

Nancy Chang, Richmond

Rodrigo Constanza-Araujo, Richmond

Andreina Galan, Richmond

Huu Huynh, Richmond

Hanson Le, Richmond

Ali Areeb Momin, Richmond

Raima Naviwala, Richmond

Jessica Okadigbo, Richmond

Vi Pham, Richmond

Kiran Sayani, Richmond

Heather Bone, Rockport

Loryn De Leon, Rosenberg

Michelle Segura, Rosenberg

Bridgette Coleman, San Angelo

Lizbeth Avila, Schulenburg

Dylan Kubala, Schulenburg

Langston White, Seabrook

Cindy Ventura, Sealy

Harley Hayes, Spring

Kensi Wallace, Stephenville

Muhammad Hussain, Sugar Land

Gabrielle Mendonca, Sugar Land

Malik Merchant, Sugar Land

Ambra Frank, Tomball

Tymur Marchenko, Tomball

Mark Alvarado, Victoria

Pearl Alvarez-Swartz, Victoria

Needra Francis, Victoria

Emily Gamez, Victoria

Kaley Hall, Victoria

Mary Ann Knezek, Victoria

Eloy Levario, Victoria

Breanna Lopez, Victoria

Modesto Martinez, Victoria

Christiane Nichols, Victoria

Caitlan Pape, Victoria

Araceli Ramirez Garcia, Victoria

Emily Robertson, Victoria

Jacob Salinas, Victoria

Morgan Schmidt, Victoria

Maegan Shisler, Victoria

Brooke Testerman, Victoria

Kassandra Tucker, Victoria

Emily McNair, Waco

Amberlee Munsch, Weimar

Laura Hernandez, Wharton

Amy Morales, Wharton

Dien Huynh, Winona

School of Education, Health Professions & Human Development

President’s List

Jessi Graham, Baytown

Edith Avalos Carranza, Bedford

Sarah Barrera, Corpus Christi

Mallory Caraway, Corpus Christi

Geraldo Garcia, Cuero

Chelsea Macedonio, Edna

Heather Langston, El Campo

Courtney Duke, Goliad

Nathaniel Edison, Goliad

Selena Garcia, Grand Prairie

Leticia Medrano, Hempstead

Catherine Baten, Houston

Florin Marginean, Houston

Susanne Roemer, Houston

Azin Tirgari, Houston

Samantha Costilla, Houston

Tiana Escobar, Houston

Crystal Garcia, Houston

Richard Isom, Houston

Kieu Vy Ton, Houston

Hannah Schulz, Inez

Yesena Castillo, Katy

Tiffany Cessna, Katy

Katie Cummins, Katy

Baylee Leblanc, Katy

Emily Martinez, Katy

Megan Peel, Katy

Adrien Smitherman, Katy

Haleigh Whatley, Katy

Renata Wilson, Katy

Miranda Fikes, Lolita

Kyla Ledwik, Lolita

Garrett Locke, Lubbock

Jiyoen Koh, Missouri City

Laquita White, Missouri City

Kellie Moran, Needville

Falon Garcia, Pearland

Neil Huskey, Pettus

Acelia Okorocha, Pflugerville

Amy Spalik, Pflugerville

Valerie Rodriguez, Placedo

Tesia Nguyen, Richmond

Clarisse Okonma, Richmond

Marlyn Norfleet, San Antonio

Ironicia Duarte, San Antonio

Christie Cook, Seadrift

Robin Minerich, Sealy

Amanda Atkin, Seguin

Marcella Rivas, Smiley

Amberlee Kolar, Victoria

Allison Adams, Victoria

Rachel Anderson, Victoria

Jessica Autry, Victoria

Sabrina Broughton, Victoria

Maria De La Rosa, Victoria

Erika Garcia, Victoria

Michael Garcia, Victoria

Leah Hempel, Victoria

Joung Lee, Victoria

Kate Longoria, Victoria

Audriana Rangel, Victoria

Sandy Rios, Victoria

Maria Schneider, Victoria

Jennifer Stephens, Victoria

Olivia Owens, Wharton

Xochitl Vanslooten, Yoakum

Lauren Martin, Yorktown

Crystal Yount, Yorktown

Deans’ List

Brenna Munsch, Alleyton

Carmen Hernandez, Bay City

Amber Montoya, Beeville

Nicole Thompson, Bloomington

Davion Lockett, Brenham

Brandy Ovalle, Brownsville

Alexandria Barrera, Corpus Christi

Stephanie Pina, Corpus Christi

Hector Tabares, Corpus Christi

Maricris Albarda, Corpus Christi

Carrie Bogard, Cuero

Madeleine Etlinger, Cuero

Mary Krueger, Cuero

Amber Salinas, Cypress

Macy Watson, Cypress

Alexis Wiener, Cypress

Kiki Hinojosa, Deer Park

Paige Mikesh, El Campo

Kristina Dippel, El Campo

Alyssah Zamora, El Paso

Mariangelica Sanchez, Fulshear

Lindsey Falcon, Ganado

Emily Castaneda, Goliad

Amber Pustka, Hallettsville

Marlana Sutton, Houston

Sade Akinrefe, Houston

Yadira Campos Quintanilla, Houston

Jennifer Castillo, Houston

Laiza Guerra, Houston

Emily Halstead, Houston

Javier Herrera, Houston

Katherine Hoffman, Houston

Michael Leon, Houston

Firdos Nasser, Houston

Xochitl Salinas, Houston

Brianna Williams, Houston

Andrea Salazar, Katy

Adrianna Adams, Katy

Paulina Arciniega, Katy

Sarah Bownds, Katy

Briah Cain, Katy

Christina Cataldo, Katy

Jennifer Cruz, Katy

Estefani Flores Quintero, Katy

Meagan Fogle, Katy

Kenia Garcia, Katy

Sharmila Nandy, Katy

Abigail Norris, Katy

Leticia Ojeda Cardozo, Katy

Jaqueline Ovalle, Katy

Connie Pettitt, Katy

Julia Pineda, Katy

Lacey Robins, Katy

Erika Rodriguez, Katy

Kimberly Liker, Killeen

Austin Branam, Lake Oswego OR

Jacob Ham, Laward

Michelle Kristoff, League City

Dulce Weigt, Matagorda

Natalie Lucio, McAllen

Kayla Dow, McAllen

Madison Castellano, Muldoon

Tearra Dierks, Needville

Ariana Moreno, Palacios

Katelyn Sexton, Palacios

Martina Stavinoha, Palacios

Kiet Vu, Palacios

Salomon Reyes, Placedo

Alaina Aguirre, Port Lavaca

Brian Botbyl, Port Lavaca

Mary Lalonde, Port Lavaca

Gabrielle Rabeaux, Port Lavaca

Corrine Villegas, Port Lavaca

Austin Aguirre, Portland

Kaitlyn Jankovsky, Refugio

Karla Flores, Richmond

Andrea Fogt, Richmond

Matthew Haas, Richmond

Faith Kratz, Richmond

Ashley Norwood-Barbera, Richmond

Olamide Olaleye, Richmond

Jacqueline Rodriguez, Richmond

Noelle Biddle, Rockport

Tonya Legington, Rosenberg

Elizabeth Tinajero, Rosenberg

Anthony Coleman, San Antonio

Makayla Hare, San Antonio

Jose Pinedo Acosta, San Antonio

Jessica Young, Seadrift

Cameron Cowan, Shiner

Jennifer Fucik, Sugar Land

Annam Hussain, Sugar Land

Kerri Lindley, Victoria

Jamika Simmons, Victoria

Bridget Thompson, Victoria

Dynesha Beloney, Victoria

Angel Bohac, Victoria

Adela Cruz Avila, Victoria

Katherine Fray, Victoria

Penelope Gibbs, Victoria

Johan Hajj, Victoria

Jacqueline Haliburton, Victoria

Wendy Hughes, Victoria

Julia Hysell, Victoria

Abiodun Makinde, Victoria

Danielle Servantes, Victoria

Alyssa Solis, Victoria

Elise Stehling, Victoria

Meredith Winkenwerder, Victoria

Dyllan Witte-Pratt, Victoria

Meagan Wood, Victoria

Lauren Caka, Yoakum

Vanessa Pena, Yoakum

Cecilia Rivas, Yoakum

Haley Rosales, Yoakum