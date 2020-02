UT Tyler Recognizes Over 700 Students  on Fall 2019 President’s Honor Roll

TYLER, Texas (Feb. 19, 2020) – The University of Texas at Tyler announced today that 721 students were named to the fall 2019 President’s Honor Roll.

To qualify for the President’s Honor Roll, a student must have completed, in one semester, 12 or more semester hours of undergraduate college-level credit with an “A” in all courses. To be considered for this recognition, a student must qualify as a matriculated student pursuing a first bachelor’s degree. This recognition is made in fall and spring semesters.

President’s Honor Roll students by hometown are:

ALBA – Coby Raymond and Brianna Denton.

ALEDO – Madison Diomede.

ALLEN – Jeffrey Murphy, Shiu Hang Wong, Allison Sunderhaus and Anetta Ninan.

AMARILLO – Haley Rhyne.

ANAHUAC – Tristin Anders.

ARGYLE – Jeffrey King.

ARLINGTON – Callie Tappe, Jessica Gamez and Arianna Bowlin.

ARP – Nicole Cerda, Hannah Wright, Claire Wallace and Alexis Martsolf.

ATHENS – Sarah Furlong, Douglas Johnson, Melissa Boister, Allison Hardin, Jordan Bennett, Cassi Beckham, Jennifer Campa, Kimberly Morales, Christopher Womble and Noah Johnson.

AUSTIN – Nathaniel Vondrak, Scott Morton, Miguel Blanco, Savannah Ralph, Cameron Langan, Thomas Marks, Colton Schnell and Jamie Hart.

BASTROP – Reagan Ensinger and Rebecca Buell.

BAYTOWN – Jannah Mae Janobas.

BECKVILLE – Bailey Jones and Kassidy Alexander.

BELTON – Lilyanna Castro.

BEN WHEELER – Beckett Preston, Allisa Lloyd and Sarah Dillard.

BLOSSOM – Summer Andrews.

BONHAM – Kade Trompler.

BRASHEAR – Kaitlynn Burt.

BREMOND – Makayla Smith.

BROWNSBORO – Zoe McGhee and Virginia Granados.

BUDA – Sierra Scott, Conrad Fjetland and Makayla Dominguez.

BUFFALO – Hannah Wilson.

BULLARD – Anniina Terho-Sterck, Mikayla Russell, Lauren Noland, Madeline Piercy, Holly Stadelmann, Dakotah Walsworth, Caleb Byrd, Jackson Peer, Lauren Farnham, Lawrence Anthony De Vera, Kaleigh Yates, Clara Smith, Abby Lykins, Sari Ito, Kylie Evans, Brandy Monk, Stephanie Davis, Travis Traylor and Jennifer Constante.

BURLESON – Lawerence Mares and Sarah Williams.

CADDO MILLS – Emily Helms.

CANTON – Micayla Buss, Courtney Roberts, Abigail Sellers, Adam Jimenez, Graysen Reid, Fernando Lopez, Kyle Farrell, Bryson Waynick, Kendralynne Shook, Eve Morrow and Anthony Trojacek.

CARROLLTON – Vivian Park, Kiara Rolen, Kierstin Rosipal and Lyndsey Rolen.

CARTHAGE – Annalyn Dechamplain and Marchh Hennings-Luckey.

CEDAR PARK – Payton Jones.

CENTER – Madeline Myers.

CHANDLER – Kaitlyn Wariner, Regina Tamayo, David Earley, Derrick Wong, Jeremy Zickert, Xavier Hunter, Matthew Lieske and Karley Parker.

CLIFTON – Penny Moore.

COLLEYVILLE – Milan Mirtaheri.

CONROE – Hillary Ma, Jessica McCallum and Alexandra Wentz.

COPPELL – Ugonna Adugba and Sydney Georgulas.

COPPER CANYON – Jessica Groff.

COPPERAS COVE – Christopher Armstrong.

CRANDALL – Samantha Lloyd.

CROSBY – Haleigh Swinney.

CYPRESS – Emily Vanfleet, Korey Cyr and Valerie Alarcon.

DALHART – Hannah Lehman.

DALLAS – Noelle Martinez, Addison Arnold, Isabella Chacon, Lauren Alexander, Madeleine Sullivan and Almira Akinpelu.

DENTON – Zoe Hensley and Taylor Morse.

DIANA – Hannah McGraw, Dylan Wynne and Caroline Ivey.

DODD CITY – Courtney Reese.

DUNCANVILLE – Tammy Santiago Hernandez.

EDGEWOOD – Quinton Locke, Alison Simmons and Katherine Burns.

EULESS – Diane McQueen.

EUSTACE – Keenan Hargest.

FLINT – Robert Pierce, Susan Stewart, Daniel Armstrong, Maria Arce, Arian Mitchell, Kirby Cotter, Jared Marshall, James Hunsinger, Iriela Montoya, Carley Goode, Favour Thomas, Lawrence McNeel, Erin Davis, Kyle Ferrer and Mohammed Saad Ullah.

FLOWER MOUND – Kendall Phillips.

FORNEY – Meagan Sij, Lance Barela, Kaylee Rasbury, Kailea Floyd and Mariah Smith.

FORT WORTH – Emma Quarles, Cathy Nguyen, Erin Cadenhead, Chandler Roberts, Dionna Rice and Cody Athey.

FRANKSTON – Maria Orozco, Jadin Dublin, Caleb Griffin and Delaney Wasik.

FRIENDSWOOD – Ashlyn Ross.

FRISCO – Katherine Byrne and Bethany Pruitt.

GARLAND – Christine Karpiak.

GARRISON – Katelyn Smith.

GEORGETOWN – McKenzie Wukasch, Jessica Mitchell and Emily Jones.

GILMER – Blaine Pace, Laney Grimes, Lindsey Hudgins and Cynthia Wright.

GLADEWATER – Allyson Phillips, Summer Grubbs and Rebecca Bewley.

GLENN HEIGHTS – Mikayla Rogers.

GRAND SALINE – Eleanor Geremonte, Ashley Ray and Lance Mayhugh.

GRAPEVINE – Lauren Christi and Mineko Ramirez.

GREENVILLE – Alexis Busby and Kayla Franks.

GUN BARREL CITY – Harley Taggart and Colton Banghart.

HALLSVILLE – Derek Roberts, Caden Zulliger, Valoree Haubruge and Chloe Etheridge.

HASLET – Kelsey Hayes.

HAWKINS – William Urwiller and Ryan Bearse.

HENDERSON – Collin Neal, Hannah Pool, Stephanie Hernandez, Amber Holmes, Alex Gaonzalez, Joseph Duncan, M’Kayla Vasquez and Kylie Carroll.

HIDEAWAY – Cassandra Newell, Taylar Rivers, Bradey Bass and Alexandra Johnson.

HOUSTON – Thomas Cavender, Angelo Valery Dossou, Kevin Wang, Adel Dalgamouni, Kaitlyn Wilkes, Zoe Mikaela Santos, Quy Nguyen, Xuan Nguyen, Austin Guerrero, Alicia Hamedian, Isabella Ascanio, Bryan Harrison, Macy Williams, Jacob Shaye and Evelyn Guerra.

HUGHES SPRING – Ebony Walker.

HUNTINGTON – Jo Baker.

HUNTSVILLE – John Frazier.

HURST – Emma Snyder.

IRVING – Katelyn Garza and Rukmani Puri.

JACKSONVILLE – Alondra Torres, Susan Clayton, Christy Toch, Irene Duran, Alyssa Forrestier, Diana Gonzalez, John Cummins, Kayela Zavodny, Justin Brooks, Connor Crowe, Leeah Wilburn, Diana Gonzalez, Tayler Spraggins, Seth Robertson, Bailey Holman and Justin Crowe.

JEFFERSON – Ralyn Green, Tabitha Keidel and Bryson Schubert.

JEWETT – April Peterson.

JONESTOWN – Matthew Donahue.

KATY – Stevie Clewett, Jinyi Yang, Natalie Batton, Alexandra Craig, Ferdoos Babakali, Aliah Zewail, Daniela Pereira, Holden Logan, Dena Jalalat, Eunbee Chu, Isaac Peterson and Maria Alejandra Rivero Salas.

KAUFMAN – Gwendolyne Williams and Michael Campbell.

KEMP – Ismael Morales.

KILGORE – Melina Reyes, Ginny Davis, Tyler Hammontree, Jeremy Swingler, Charles Dheil, James Sawyer, Dustin Bell, Lauren Lemaire and Sandra Martinez.

KINGWOOD – Olivia Bedford.

LAKE JACKSON – Amanda Price.

LANTANA – Avery Ragsdale.

LARUE – Jacob Dunn.

LEONARD – Kerbi Chennault.

LEWISVILLE – Alexis Hawkins.

LIBERTY HILL – Carissa Garza and Maicol Salazar.

LINDALE – Grayson Pittman, Abigail Fernandez, Lindsey Roach, Whitney Bacon, Karina Moody, Virginia Fernandez, Lauren Lanier, Molly Ryzman, Alisha Kiser, Ashley Hamrick, Lauren Doyle, Melissa Chambers, Christopher Caldwell, Lindsey Cooper, Hannah Fauss, Aaron Cortinas, Karlee Tittle, Aaron Cortinas and Hannah Sanders.

LITTLE ELM – Brandon Burke.

LOCKHART – Jorjanna Gonzales.

LONGVIEW – Tyler Johnson, Reilly Plymail, Courtney Walsh, Iris Simpson, Holly Brasher, Laura Aciano, Mikaila Williams, Taylor Medlin, Hayden Gray, Manon Nassar, Brooke Williams, Kaylie Robbins, Madelyn Malloy, Michael Hoeks, Madison Pike, Lindsey Sanchez, Priscilla Henry, Breanne Griffith, Sarah Sustaita, Charley Ober, Avery Pyle, Luisa Cardona Suarez, Kyren Miller, Jade Hart, Melissa Davila, Lauryn Miller, Kimberly McGregor, Zachary Curtis, Rachel Boshers, Peyton Baker, Kari Spencer and Briana Aguilar.

LUFKIN – Jose Ramirez, Rhema Odum, Natasha Carcano and Linzi Frazier.

MAGNOLIA – Joshua Crockett and William Willette.

MABANK – Kelsey Thomas.

MAGNOLIA – Amanda Crockett and Thomas Richards.

MALAKOFF – Savannah Meider, Veronica Wheat and Patricia Garcia.

MARIETTA – Wyatt Schaefer and Stephanie Wall.

MARSHALL – Jasmine Rios, Olivia Saucedo and Gricelda Cruz.

MCKINLEY – Brooke Brewer.

MCKINNEY – Julia Gaumer and Maren Moore.

MESQUITE – Stephanie Nwose.

MIDLOTHIAN – Andrew Windham, Joshua Windham, Andrea Nutting, Hanna Cannon, Michael Thomas, Alyssa Phillips and Taylor Skinner.

MINEOLA – Audrey Scott and Mischel Moranville-Fry.

MISSOURI CITY – Breanna Presley, Bobbie Anderson and Nneamaka Okonma.

MOUNT PLEASANT – Alberto Cruz.

MURPHY – Grayson Rogers.

NACOGDOCHES – Matthew Boyett, Elija McClain and Martha Schooley.

NEEDVILLE – Delaney Orsak.

NEW BOSTON – Sarah Pierce.

NEW BRAUNFELS – Kelsy Haden and Alexis Newsom.

NORTH RICHLAND HILLS – Samuel Manning, Braelynn Seely and Rachel Ward.

OMAHA – Allie Davis.

OVERTON – Brayden Lee and Justin Daily.

PALESTINE – Margaret Williams, Hana Walsh, Baylee Farris, Ricky Zhu, Melanie Escobar, Brianna Samford, Annalise Meyers, Christopher Nichols, Emery Kelley, Cara Vezorak, Christina Smith, Sarah Singletary, Hannah Dugger, Cesar Galvan, Raheal Egbe, Chioma Akanaga, Autumn McLauchlin and Jordyn Cobble.

PARKER – Allison Graham.

PARIS – Kristen Hodges.

PASADENA – Bethany Woolman.

PEARLAND – Gabriella Sablatura.

PERRIN – Zachary Tucker.

PFLUGERVILLE – Katrina Henley and Danielle Lacasse.

PITTSBURG – Courtlyn Efurd.

PLANO – Michelle Lam, Eugene Jeong, Mary Stokes and Madison Hysell.

PLEASANTON – Edward Talamantez.

PORTER – Emily Bush.

POWDERLY – Mason Remaley.

POYNOR – Patti Brigham.

QUITMAN – Molly Tanner and Mandy Hubbard.

RENO – Jaxon Hevron and Brooke Nichols.

RHOME – Stephen Kaarlela.

RICHARDSON – Kyndall Crenshaw.

RICHMOND – Josephine Christian, Peace Emelobe, Claude Larrieux, Osvaldo Moreno and Hannah Callison.

ROBINSON – Amanda Marek.

ROCKWALL – Megan Thornton.

ROUND ROCK – Adam Rios, Luke Cobos, Paulina Castaneda, Kylie Trevillion and Lindsey Mabry.

ROYSE CITY – Tiffany Krider.

ROWLETT – Erica Brooks-Brown.

RUSK – Edwin Rigsby.

SACHSE – Jeremiah Porter.

SAN ANTONIO – Jonathan Anstead, Henry Sanchez, Emily Antuna, Emily Danielson, Paulina Mesta Villegas and Hannah Sasser.

SAN AUGUSTINE – Kunal Patel.

SAN MARCOS – Valeria Vera.

SHELBYVILLE – Kamaryn Smith.

SHERMAN – Maria Ochoa and Mallary Pickens.

SMITHVILLE – Katherine McGinnis.

SOUTHLAKE – Nicholas McKeon and Raiyan Osman.

SPRING – Natalia Khan, Kolton Forsythe, Cameron Heathcote, Haley Perez, Danielle Sims, Karen Jimenez, Zainab Ansari, Elizabeth Cagle and Lindsey Biggs.

SPRING BRANCH – Catherine Carr.

STAFFORD – Allen John.

SUGAR LAND – Thomas Rivera.

SULPHUR SPRINGS – Carson Bridges, Rhett Reid and Noah Hargrove.

TATUM – Kinley Pepper and Kasi Broussard.

TERRELL – William Sisson.

TEMPLE – Makayla Hernandez.

TEXARKANA – Carlie Cheek, Karissa Smith and Ha Eun Lee.

THE WOODLANDS – Natalie Tudor, Diego Cristobal, Brianna Bourbeau and Allison Bonsall.

THORNDALE – Hannah Laurence.

TOMBALL – Chase Butler.

TOM BEAN – Kemplin Dickison.

TRINIDAD – Chaney Tart.

TROUP – Meredith Herron, Alexandra Knight, Madison Martin, Jared Jackson, James Jackson, Skyler Brumit, Kaleigh McClure, Veronica Sanchez and Cooper Adams.

TYLER – Willow Lanchester, Prabhat Kattel, Ahmira Jade Manalac, Hannah McClellan, Adai Urieta, Colby Stone, Hanyu Zheng, Josue Gaona, Virginia Jeske, Jony Karki, Milos Pavlovic, Jorge Sala Frigeri, Samuel Vickery, Haley Almengor, William Nguyen, Craig Odaniel, Araiz Imran, Grace Bertles, Ebony Griffin, Zhongyuan Wang, Jacob Levels, Aleisha Light, Mathew Skaggs, Merisha Subedi, Aayusha Thapa, Jonathan Hawk, Hudson Daille, Camden Asmussen, Samantha Barker, Cedric Brooks, Bien Carlo Zeta, Eric Sullivan, Timothy Tran, Natasha Watts, Wenyin Zhang, Janeth Tarango, Ann Glatt, Charles Ezell, Shima Berenji, Maricella Flores, Ann Abernathy, Reagan Walker, Lucas Vega, Macie James, Esther Ottah, Jullia Trabach, Mason Paddie, Suvam Pokharel, Rebekah Howerton, Sarju Poudel, Monu Jaiswal, Sloke Shrestha, Joshua Stapp, Lisa Laroux, Robert Adams, Keithlin Dixon, Sarah Anderson, Aydan Erkin, Anna Gopgacz, Samantha Bast, Leah Testa, Jordyn Toole, Bailey Gunter, Curtis Hanson, Ana Clara Vieira Zaidan, Madison Bradley, Adriana Villarreal Lopez, Haliegh Sanders, Joshua Miles, Erin Hulsman, Jasmine Johnson, Ana Kellermann Jimenez, Shezeen Ahmed, Hannah Beard, Aranza Cardenas, Shirlina Feuquay, Sara Barron Wallace, Harrison Boynton, Anjit Aryal, David Dunlap, Candace McGuire, Kessa King, Jerri White, Karla Bolivar, Leslie Bustos, Caitlyn Cox, Johnathan Chamber, Eric Proffer, Danielle McNaughton, Genesis Garza, Heather Deleon, Paola Cruz, Gracie Anderson, Cynthia Barrientos, Chelsey George, Ashley Gillilan, Madison Jobe, Abigail Price, David Guarneros, Jose Covarrubias, Leah Orr, Elena Mendoza, Mercedes Ojeda, Tyler Wynne, Sahil Patel, Ashleigh Ackroyd, Arinellys Rosario, Shivam Chaudhary, Thomas Sears, Kelli Kissinger, Oscar De La Fuente, Shrijan Bhattarai, Karin Garcia, Roberto Garcia, David Shamburger, Nathaniel Bilby, Jennifer Neely, Sarah Weikel, Autumn Vanbuskirk, Gabriel Hidalgo Marquez, Yasmeen Khalifa, Jewel Davis, Jessica Dene, Daniel Hernandez, Amanda Hiles, Clayton Cannon, Andrew Carpenter, Brilen Seratte, Phillip Terrell, Taryn Sullivan, Kristina Rasco, Ravin Lamichhane, Christopher Madewell, Mallika Mainali, Isaac Roosth, Christopher Medellin, Jacqueline Cloete, Alexis Terry, Kaleigh Davis, Dalton Brenner, Amy Nguyen, Daniel Dunlap, Kimberly Flores, Jonathan Higginbotham, Ricauri McKenzie, Sanskar Aryal, Sakar Balampaki, Bishrut Bhattarai, Dejya Dewberry, Itzel Davis, Arpana Nepal, Shevy Snowden, Gregory Sturrock, Cheyanne Alexander, Jana Abuhatab, Taylor Locke, Angelica Cornelio, Ashim Sedhain, Aavash Sthapit, Matthew Cali, Timothy Ecklund, Madelyn Thomsett, Ekaterina Menkina, Clayton Whiteside, Karan Venaik, Devon Wade, Taylor Huckaby, Alondra Aguayo, Colby Elmore, Cody Wingfield, Raquel Prado, Maria Manganiello, Randall McLemore, Gavin Downing, Nickolas Green, Robert Brown, Taylor Easterling, Macy Templeman, Chika Umezurike, Kaila Wright, Ashley Meador, Tony Betancourt, Faini Ibrasheva, Xiao Chen, Cody Robinson, Jason Simmons, Justin Abihabib, Maggie Pierce, Samir Karn and Madelyn Oney.

VAN – Christian Dubois, Baleigh Briggs, Daniel Du Preez, Caitlann Peden, Lincoln Clayton, Bethany Collier and Taylor Wilson.

VICTORIA – Carson Young.

WACO – Kimanh Le and Hwimin Kim.

WATAUGA – Karla Gamboa and Lucas Young.

WAXAHACHIE – Ivy Nelson and Joshua Jones.

WEST – Leia Sefcik, Raven Hlavenka and Nathan Chupik.

WHITEHOUSE – Cameron Humphress, Kamryn Hightower, Stephanie Gray, Kyle Webb, Cameron Cooper and Makenzie Holt.

WHITE OAK – Nathaniel Wood and Aaron Camp.

WILLIS – Jared White.

WILLS POINT – Isaac Simmons, Megan Rush and Rebekah Neiman.

WINNSBORO – Megan Byrd.

WINONA – Colleen Pulpan.

ARKANSAS – Kelsie Cigainero.

LOUISIANA – Sara Tate.

NEW MEXICO – David Newsom and Elizabeth Newsom.

OKLAHOMA – Bailey Baustert.

TENNESSEE – Gaddiel Morales.

