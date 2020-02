UT Tyler Recognizes More than 600 Students on Fall 2109 Dean’s List

TYLER, Texas (Feb. 19, 2020) – The University of Texas at Tyler announced today that 614 University students and 86 pharmacy students were named to the fall 2019 Dean’s List.

To qualify for the Dean’s List, a student must have completed 12 or more semester hours of undergraduate college-level credit in the awarding semester with a grade point average of at least 3.75. To be considered for this recognition, a student must qualify as a matriculated student pursuing a first bachelor’s degree. This recognition is made in fall and spring semesters.

To qualify for the Dean’s List in the Ben and Maytee Fisch College of Pharmacy, a student must have completed six or more credit hours in the awarding semester with a grade point average of at least 3.75.

President’s Honor Roll students by hometown are:

ALBA – Bethany Carson and Charlotte Mounce.

ALLEN – Jennifer Stavinoha and Layla Kassem.

AMARILLO – Payton Capps.

ANNA – Ruby Oku.

ARLINGTON – Vivian Ikegbunam, Hien John Ho, Amy Bellavie, Steven Chavez, Courtney Fairley and Callan Stell.

ARP – Megan Martsolf and Jacob Forester.

ATHENS – Mendy Tolbert, Dillon Santelli, Connor Munns, Maiya Nguyen, Alyssa Shaddox and Joshua McConnell.

AUSTIN – Aryan Patel, Abby Gunn, Juan Artero Calvo, Timothy Connolly, Olivia Breeden and Caitlin Bragg.

BEAUMONT – Renata Montoya-Guillen.

BEDFORD – Raeia Cel Lomboy.

BELTON – Hannah Soard.

BENBROOK – Shelby Ferguson.

BEN WHEELER – Gavin Clarke.

BIG SANDY – Daisy Arriaga.

BLOOMING GROVE – Jasee Ivey.

BLOSSOM – Stephanie Fontenot.

BONHAM – Dawn Exline.

BROWNSBORO – Nicholas Young, Joshua Parker, Parker Owen, Shelly Lutz, Shaelyn Harris and McKenzie Smith.

BRYAN – Jose Sifuentes.

BULLARD – Haleigh Smith, Abigail Rhodes, Maranda Gay, Asleigh Wages, Ashley Wilson, Julie Bass, Sadie Spencer and Megan Carson.

CANTON – Catherine Watkins, John Katsoulas, Trevor Hammons, Emma Adkins, Courtney Rutledge, Ashton Guy, Sarah Stinson and Jorgina Strojek.

CARROLLTON – Kirsten Jones and Kelsey Johnson.

CARTHAGE – Maegan Whisenhunt, James Davis and Christion Taylor.

CEDAR PARK – William Bostick and Carter Ripple.

CENTER – Jacob Mitchell.

CHANDLER – Baylee McCurley, Joseph Boyd, Caleb Seale, Joshua Martin, Lyric Patterson, Angela Martin, Travis Hensley and Kamron Covington.

CLEBURNE – Tanner Dempsey.

COFFEE CITY – Cameron Rhodes.

COLLEGE STATION – Gianna Fontana.

COMMERCE – Jonathan Castillo.

CONROE – Kailynn Fong.

COPPELL – Gabriela Nelson, Danitza Castillo and Christian Leffingwell.

CORPUS CHRISTI – Bethany Mathews and Kevin Burnham.

CORSICANA – Taylor White.

CRANDALL – Corb Cannefax.

CYPRESS – Kyle McShaffry, Alec Adams, Ashley Croft and Braedyn Boston.

DAINGERFIELD – Jamie Nixon, Anjelica Reyes and Zeth Abney.

DALLAS – Meri Tesfay, Jobin Kuriakose, Kyra Mayeur, Osvaldo Barbosa, Chandler Gibson and Shalee Imes.

DE KALB – Shelby Domingue and Heather Shumake.

DENISON – Amanda Soza.

DENTON – Ryleigh Garland.

DESOTO – Katherine Binkley.

DIANA – Madison Phillips.

DIBOLL – Matthew Coggins.

DICKINSON – Judson Schaper.

EDCOUCH – Allyson Rodriguez.

EDGEWOOD – Candace Henson and Holly Randolph.

ELKHART – Chrystal Carr.

ENNIS – Brooklyn Cortez.

EULESS – Juliana Franklin.

EUSTACE – Jessi Terrazas.

FAIRFIELD – Rachel Ramon and Breanna Warren.

FLINT – Jared Pope, Jaymelee Leon, Logan Walters, Kaitlyn Sullivan, Alyssa Allen, Haley Hutchison and Rush McLarry.

FLOWER MOUND – Kendyl Kelly.

FORNEY – Madison Giblin.

FORT WORTH – Haley Nemitz, Cody Faith and Taylor Dickens.

FRANKSTON – Emily Brown and Susan Nash.

FRISCO – Bradley Mason and Elvin Tunn.

FRUITVALE – Elvia Torres.

FULSHEAR – Delfina Carlevaro.

GARLAND – Cheyenne Stiggers and Chigbo Ekwueme.

GILMER – Annabelle McCubbin, Caitlyn Henry, Allison Phillips, Julia Carter and Samantha Lea.

GLADEWATER – Kyra Winn and Nelda Milligan-Turner.

GRAND PRAIRIE – Haley Rodriguez and Babatunde Adetoro.

GRAND SALINE – Kandice Gonzalez, Trent Smilie and Mackenzie May.

GRANDVIEW – Brynne Abbott.

GREENVILLE – David Foote, Andrew Fitzgerald and Fernando Estrella.

GROESBECK – Sarah Thompson.

HALLSVILLE – Grayson Lawrence, Hailee Hollan, Gracelyn Floyd, Haley Woodley and Kaitlyn Bachus.

HAWKINS – Robert Plymail.

HEMPHILL – Baylie Butler.

HENDERSON – Colton McRae, Keeleigh Foster, Graham Bryan, Alyssa Rucker, Sandra Jimenez, Jacqueline Chirinos, Callie Hand and Jason Tolbert.

HIDEAWAY – Connery Churchill, Emmalee Hilton and Farrah Price.

HOUSTON – Mordechai Alpert, Andrew McNiel, Natasha Claro Mega Franca, Denis Patino, Samia Rashid, Ulrich Jospin Nguepkam Guele, Aaron Revilla, Edwin Saldivar, Jose Torres, Madelyn Miller, Taliana Jeanne Flore Tchipandi Mouissou, Mesturat Balogun, Brady Brazda, Katherine Flato, Lily Jaques, Gideon Okaili, Morgan McCoy, Huy Nguyen, Vikki Cooper, Stephen Esmaili, Danny Nguyen, Ingrid Quiroz, Nga Nguyen and Connor Riggsby.

HUGHES SPRING – Brittany Dannelley.

HUMBLE – Ashley Elliott.

IRVING – Bryce Utter and Alexander Zirnheld.

JACKSONVILLE – Mia Ziedan, Layne Hawkins, Justin Rives, Eli Santana, Ashlen Richards, Reynaldo Gallegos, Lauren Fitts,

JEFFERSON – Sanjay Sharma.

JOAQUIN – Addison McDaniel.

KATY – Emmanuel Osakwe, David Young, Isabelle McKiernan, Gaafar Mohamed, Sydney Makowski and Juan Cabral.

KAUFMAN – Spencer Davis.

KELLER – Connor Worsham.

KILGORE – Kiwako Fukui, Hilda Baldazo, Nicole Dukett, Sydney Stuckey, Shelby Dillard, Jessica Stokes, Benjamin Peralez, Jaylen Lewis and Clara Simmons.

KLONDIKE – Kayla Stidham.

KRUM – Hattie Murray.

LAREDO – Jose Gutierrez.

LAKEAWAY – Carmen Bistriceanu.

LAKE JACKSON – Zachary Smolen.

LARUE – Braylon Wehrmann.

LEAGUE CITY – Jade Crump.

LIBERTY HILL – Kylee Becker.

LINDALE – Edward Allen, Chase Poe, Ashlyn Thompson, Andrew Ptak, Taylor Ritchie, Madeline Blaylock, Ryan Robison, Gregory Tignor, Ben McFadden, Laquesha Cooper, Hunter Rodgers, Caroline Colliver, Andrew Cox, Natalee Lopez, Lily Dean, Adriana Valdivia and Kiersi Harmon.

LONE OAK – Brianna Wilson.

LONGVIEW – Rebekah Ayres, Elizabeth Bosher, Carrie Gilliland, Luis Garcia, Jonathan Rauscher, Jennifer Vela, Catherine Perry, Katelyn McAdams, Kaylie Canning, Sarah Mata, Nicole Parr, Lauren Cordeiro, Jennifer Munson, Megan Watts, Luis Bautista, Joshua Berger, Francisco Marrufo, Rocio Ortiz, Kayleigh Guevara, Kamryn Morris, Hector Pena, Julissa Landaverde, Zachary Miller, Anna Dohanich, Vickey Stewart, Alexandria Samples, Aubren Martin, Derek Jordan, Blaine Parker, Alan Fernicola, Tammy Schultz, Danielle Vance, Brandon Hill, Colin Ramsey, Jason O’Brien, Amy Edwards, Kailey Hawthorn, Efrain Torres, Christopher Jimenez,

LUFKIN – Tiffany Vargas and Michael Lowe.

MAGNOLIA – Kaylee Moore.

MABANK – Cara Henson, Daniel McSwain and Bailey George.

MALAKOFF – Holden Sparks.

MANSFIELD – Mahelia Enelize Perez, Zachary Hunt and Ashton Peeks.

MARSHALL – Lindsay Moore, Mariah Lee, Tosha Henry and Kimberlee Ponder.

MAYPEARL – Nicolas Detavernier.

MELISSA – Jessica Gonzales.

MESQUITE – Austin Njoku and Stuart Martin.

MIDLOTHIAN – Joel Estrada and Grady Parrish.

MINEOLA – Ryan Duncan, Grant Woods, Emily Watson and Alaina Lopez.

MISSION – Esteban Medina.

MISSOURI CITY – Michael Mira.

MONTALBA – Peyton Sanders.

MONTGOMERY – Rachel Ortale and Abigail Swasta.

MOUNT PLEASANT – Mallorie Wilson, Rosalyn Taylor and Holli Dennehy.

MURPHY – Keith Long.

NACOGDOCHES – Kenneth Blanton, Kellsie Ruiz and Aaron Bertke.

NEW LONDON – Mark Mata.

NORTH RICHLAND HILLS – Savanna McAfee.

OAKWOOD – Bao Ngoc Nguyen.

OMAHA – Dakota Lucas.

ORE CITY – Chase Rosser.

OVERTON – Tara Hawkins, Felicia Emmel, Tyler Russell and Tegan Lemons.

PALMER – Dakota Estein.

PALESTINE – Veronica Vinaja, Veronica George, Shasta Carwell, Louis Perkins, Mary Luna, Megan Weber, Miguel Gutierrez, Javarus Simmons, Yaneli Casas, Zoey Perry, Summer Daugherty and Ricardo Garcia.

PANORAMA VILLAGE – Jessica Moore-Wall.

PASADENA – Eloisa Marichalar.

PEARLAND – Trevor Loza.

PERRYTON – Addyson Moseley.

PFLUGERVILLE – Chimnonso Onuoha, Daniel Ragland, Anageli Balbino, Sofia Torri, Kaitlan Villanueva and Ashley Henry.

PHARR – Roxanne Gonzalez.

PLANO – Kristen Miles, Nicole Thate, Mariah Rudzinski and Daphne Keona Oani.

PONDER – Brianna Bellehumeur.

PORTER – Gemma Lunardi and Vincent Latour.

PRINCETON – Janine Godwin.

QUITMAN – Aubry Buchanan.

RED OAK – Annayancy Esparza.

RICHARDSON – Bryan Do, Kyle Owens and Jaqueline Garcia Sancen.

RICHMOND – Jasmine White.

ROCKWALL – Maison Abmas, Christopher Knight and Courtney Chaffin.

ROSHARON – Danny Varghese.

ROUND ROCK – Kaitlyn Grissom.

ROWLETT – Kevin Varughese.

RUSK – Joycelyn Bradley and Elvira Aguayo Gallardo.

SACHSE – Kelsey Crouse and Gabriela Garcia.

SAN ANTONIO – Alex Maldonado, Michael Ramirez, Angel Perez, Christina Cupero and Juan Martinez Garcia.

SAN AUGUSTINE – JStashia Bell.

SCROGGINS – Kendall Land.

SCURRY – Quanae Miller.

SEVEN POINTS – Mikayleigh Freeman.

SHERMAN – Savannah West, Madison Delivaudais and Matthew Brown.

SPRING – Francisco Ponce, Matthew Byrd, Cameron Long, Kalin Roman and Abigail Marrs.

SPRINGTOWN – Kayla Grimsley.

SUGAR LAND – Madeline Beavers.

SULPHUR SPRINGS – Andrea Holland, Anna Irving, Jacqueline Matlock and Jonathan Bowers.

SWEETWATER – Andria Golden.

TERRELL – Riley Fischbeck.

TEMPLE – Kaily Bull.

TEXAS CITY – Dylan McCann.

THE WOODLANDS – Kathryn Chamberlain.

TIMPSON – Chelsea Cooper.

TOMBALL – Madison Shipman.

TROPHY CLUB – Alexander Melino.

TROUP – Katrina Noyola, Mackenzie Bernardino, Elizabeth Morrison, Grace Richardson and Alexis Garland.

TYLER – Sofia Alejandro, Brooke Bates, Whitney Romero, Vanessa Rosado, Glenn Siako, Sergio Sola Garcia, Zoen Whaley, Sean Lorenzo Ganados, Austin Howes, Gustavo Mendez, Esther Nwachukwu, Hetal Patel, Robert Peacock, Adrian Romero, James Townsend, Alexandra Gooding, Suefian Kandeel, Sydney Fuller, Jarrod Barrow, Ransom Jarvis, Rebecca Rusley, Hailey Canchola, Connor McCasland, Hannah Dunklin, Charles Schmidt, Luke Smith, Dakota Coker, Nimesh Chettri, Madison Willey, Krystian Fairchild, Parker O’Quinn, Britney Wallace, Lindsay Beck, David Dossett, Dolores Freeze, Ashley Britt, Liliana Garza, Katie Horn, Madison Jantzen, Melissa Vega Ramirez, Maria Allen, Maria Sepulveda, Lesley Serrano, Julianna Valladares, Haley Best, Cassandra Fields, Jazmin Gonzalez, Victor Jacobo, Vandar Kuppuswamy Cogan, Mackenzie Woodruff, Taylor Hathcoat, Esmeralda Macias, Phillip McKinzie, Jacie Tate, Eric Giron, Samuel Ivy, Chibueze Nwagboso, Tyler Barnard, Kelsey Mullins, En’Tavias Curry, Mathias Irons, Martin Morales Alvarez, Caleb Hutchings, Avishek Pathak, Marco Rodriguez, Adeola Salako, Nathan Tharp, Christopher Whitton, Alyssa Morris, Delaney Phillips, Alicia Zavala, Mykaela Alfred, Daniel Bares, Carlos Garcia, Jacob Gardner, Alonso Haro, Riley Jepson, Bernadette Roane, Juan Salazar Ruiz, Ana Maria Utley, Jason Alford, Amanda Carrell, Ashley Cornelio, Allison Tiemann, Celestine Munezero, Chloe Gasper, Khanh Le, Armando Sanchez, Sophia Taylor, Mary Thomas, Mary Wages, Dalia Uribe, Malcolm Banks, Allon Collins, Maria Duran, Riley Freeman, Katie Gilbert, Sandra Montalvo, Jose Palacios, Sydney Regan, Daniel Rodriguez Buendia, Daria Vinnik, Charles Calhoun, Ebony Mosley, Kristopher Stampley, Christopher Jordan, Kyle Thompson, Vidya Niraula, Amir Pahadi, Ethan Guidry, Jake Roye, Taylor Tankersley, Blake Thomas, Laura Henderson, Azeem Ali, Deanna Cooper, Jacob Harrison, Christopher Deramo, Montrell Howard, Rachel Kennedy, Michael Rasco, Lawson Barrett, Grant Burrage, Zachary Carder, Daniel Daniel, Emmy Hager, Ashley Lopez, Jan Lucca Marquardt, Koleson Sutsch, Joshua Trahan, Jacob Waller, Jonas Zimmer, Abigail Campbell, Morgan Erickson, Ruby Pridgen, Kevin Brinkley, Sandra Ahuchaogu, Morgan McCrea, Patrick Hayden Tomlinson, Alexandra Perkins, Saad Sajid, Nathaniel Llvae, Allyson Ellsworth, Holly Hawbaker and Kaitlyn Turner.

VAN – Hunter Redmond, Kylie Thomas, Daniel Palmer and Lindsay Goode.

WASKOM – Juan Carlos Garcia.

WAXAHACHIE – Hanna Laquay, Elmi Duale and Spencer Milner.

WEATHERFORD – Devin Gray, Matthew Hoffman, Brittany Cronin and Daniel McIlroy.

WHITEHOUSE – Monica Lewis, Shelly Sanders, Seth Roberts, Princess Nicholle Antonio, Richard Kilgo, Kalie Cottrell, Jessica Ulmen, Stacey Acton, Stephanie Rios and Stephany Fitzgerald.

WHITE OAK – Lauren Hinch, Zachary Maly and Davis Moulton.

WILLS POINT – Nicole Rumsey and Chance Holt.

WINNSBORO – Sadie Smith and Kaitlin Jones.

WINONA – Heather McIntyre and Richard Goodson.

WITCHITA FALLS – Travis Collins.

WOLFE CITY – Bowie Tanner.

ARKANSAS – Kayla Colunga and Terry Smith.

CALIFORNIA – Yumi So.

COLORADO – Reeka Belton.

FLORIDA – Hayden Montoya.

LOUISIANA – Victoria Richardson.

MASSACHUSETTS – Emily Alves.

MICHIGAN – O’Neill Niyomugabo.

NORTH CAROLINA – Spencer Wells.

WISCONSIN – Alex Brandt.

CAMEROON – Paul Epie.

NIGERIA – Taiye Obafemi, Akintunde Dada and Tofunmi Folayan.

PHILIPPINES – Ryback Cyzr Lomboy and Cherryl Joy Tronzon.

THAILAND – Prapasiri Chaisri.

VIETNAM – Minh Van.

